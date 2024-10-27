Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Скончался один из пострадавших при наезде грузовика на остановку в Израиле
Один из пострадавших в результате ЧП с наездом грузовика на остановку в пригороде Тель-Авива скончался в больнице, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, смерть констатировали медики больницы «Ихилов», куда был доставлен пострадавший, передает ТАСС.
Напомним, грузовик на высокой скорости врезался в автобусную остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, в результате чего десятки человек получили ранения. Также сообщалось, что ЧП с наездом на остановку произошло рядом с военной базой.