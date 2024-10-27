Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Подозреваемых в убийстве женщины в Балакове арестовали
В Балакове арестованы подозреваемые в похищении и убийстве Натальи Алешниковой
Двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет арестованы по делу о похищении и убийстве женщины в Балакове, Саратовская область, согласно решению суда.
Подозреваемые в похищении и убийстве 47-летней Натальи Алешниковой в городе Балаково Саратовской области были арестованы, сообщает ТАСС. Следственное управление Следственного комитета России по региону заявило, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух молодых людей из Балаково, которым 19 и 20 лет. Они подозреваются в серьезных преступлениях, включая похищение и убийство, согласно статье 126 и статье 105 Уголовного кодекса России.
Задержание подозреваемых произошло 25 октября. В связи с делом, материалы были переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу города Балаково в Саратовской области Наталью Алешникову, похищенную на собственном автомобиле, нашли мертвой, обнаружили ее тело. Семья женщины объявила награду в 1 млн рублей за информацию о преступниках.