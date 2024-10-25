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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    11 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    7 комментариев
    25 октября 2024, 21:34 • Новости дня

    Путин подписал закон о повышении МРОТ

    Tекст: Валерия Городецкая

    С первого января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России повысится на 16,6%, президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 22 440 рублей с 2025 года, передает ТАСС. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, таким образом, повышение составит 16,6%. Это изменение коснется около 4,2 млн работников.

    Повышение МРОТ является частью национальных целей развития России до 2030 года. В так называемом майском указе Путин отметил необходимость роста минимальной зарплаты опережающими темпами. Согласно планам, к 2030 году МРОТ должен достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц.

    В конце сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 22,4 тыс. рублей с начала 2025 года. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила этот законопроект.

    25 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг 78,5%

    Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября, за неделю он вырос на 1,4%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

    Рейтинг одобрения деятельности президента России составил 75,8%, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущей неделей.

    Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 53,5%, рост за неделю составил 0,7%. Положительно деятельность правительства в целом оценивают 50,9% опрошенных, что также на 1,4% выше предыдущих показателей.

    Уровень доверия к Михаилу Мишустину повысился до 61,5% (+0,6%), при этом уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 31,3%, за неделю он снизился на 0,1%.

    Лидер «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов получил поддержку 26,6% респондентов, потеряв 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев (лидер «Новых людей») улучшили свои позиции, получив 21,6% (+3,5%) и 8,9% (+0,9%) соответственно.

    На фоне этого уровень поддержки партии «Единая Россия» немного снизился, составив 35,6% (-0,6 % за неделю). В то же время ЛДПР улучшила свои позиции, достигнув 10,6% (+0,8 %), КПРФ – 10,0% (+0,5%), а партия «Новые люди» сохранила стабильность на уровне 7,1% (+0,1%). «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» также зафиксировала рост поддержки до 4,3% (+0,7%).

    Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Ранее опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября, показал, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди россиян достиг 78%. При этом 79% респондентов положительно оценивали его деятельность.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    Коментарии (7)
    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня
    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

    Коментарии (28)
    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    25 октября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине

    Политолог объяснил «взрывную» реакцию Запада на слова Путина о военных КНДР

    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе не поняли иронии президента России и всерьез стали анализировать сюжет с северокорейскими войсками на Украине. У подобной реакции в СМИ есть несколько объяснений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Путин иронично ответил на вопрос про якобы наличие военных КНДР в зоне СВО.

    «Реакция Путина на вопрос о спутниковых снимках – чистейший троллинг, если выражаться молодежным сленгом. Представителям западных СМИ нужно было весело посмеяться, но они не поняли иронии и решили заняться «серьезной аналитикой». Президент России запустил волну, которая сейчас наблюдается в зарубежной прессе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, однако документ еще не имплементирован, о чем также говорил Путин. При этом южнокорейская и украинская разведки на протяжении последних недель продолжают утверждать, что в зоне спецоперации якобы находятся северокорейские военные. «Для Украины эта история – возможность привлечь к себе внимание, добавить драматизма в оценку ситуации другими странами. Кроме того, Киев использует этот сюжет как один из фронтов информационной войны», – уточнил собеседник.

    Мотивы Южной Кореи немного сложнее, добавил Ткаченко. Он напомнил, что Сеул присоединился к минимальному набору антироссийских санкций, продолжает закупать СПГ и другие ресурсы у России. «Но постепенно Южная Корея переходит из разряда латентных в лагерь откровенных противников Москвы. Южнокорейская сторона тоже использует сюжет с военными КНДР как элемент информационной войны с нами, причем с явным намерением поднять градус конфликта и обозначить свою враждебность», – рассуждает эксперт.

    При этом взрывная реакция СМИ на слова Путина о военных КНДР вполне объяснима. Ткаченко выдвигает несколько предположений. «Во-первых, на Западе, возможно, таким образом хотят оправдать военное поражение Украины. Сейчас нет такого выпуска ведущих ежедневных газет, где бы не констатировался тот факт, что украинская оборона трещит по швам и может посыпаться полностью», – указал он.

    «Во-вторых, муссирование в Европе и США слухов о северокорейцах в СВО призвано повлиять на законодателей, чтобы те выделяли больше денег, а также на граждан, чтобы они одобряли более деструктивную и агрессивную политику своих правительств», – продолжил политолог.

    «В-третьих, Запад может готовить объяснение своему отступлению с Украины, неудачам на Ближнем Востоке и оборонительную тактику Южной Кореи и Филиппин в конфликте на Дальнем Востоке», – допускает спикер. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в сюжет с военными КНДР пытаются включить третью сторону – Китай. Он указал, что британские СМИ пишут об опасениях Пекина по поводу повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в северном треугольнике против южного треугольника – Южной Кореи, Японии и США.

    «КНР вплетают в эту историю исключительно для того, чтобы найти трещины в российско-китайском партнерстве. Исторически Центральная Азия считалась проблемной зоной в отношениях Москвы и Пекина, но мы, по-моему, очень хорошо «расходимся бортами» с Китаем в этом регионе», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, иронично назвал спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о присутствии северокорейских солдат в России, «серьезной вещью». При этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

    Российский лидер напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи, был ратифицирован. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора», – сказал Путин.

    В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны».

    Об отправке северокорейских войск в Россию ранее сообщили в украинской и южнокорейской разведках. По их данным, переброшены могли быть несколько тысяч человек из потенциальных 10-12 тысяч. И Москва, и Пхеньян эти данные отвергали. Но ирония Владимира Путина, по всей видимости, заставила западных аналитиков уверовать в фейк, созданный Киевом и Сеулом.

    Так, британские СМИ почувствовали «беспокойство» Китая по поводу предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине. Как сообщает газета Financial Times, Пекин выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По информации газеты, северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – пошутил президент.

    Напомним, политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слухи о северокорейских военных на Украине. По его мнению, Киев таким образом пытается масштабировать украинский конфликт.

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    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Коментарии (8)
    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

    Коментарии (9)
    25 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

    «Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 21,00% годовых», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.

    В заявлении ЦБ отмечается, что инфляция в сентябре составила 9,8% в годовом пересчете, что выше августовских 7,5%. Базовая инфляция также увеличилась с 7,7% в августе до 9,1% в сентябре.

    Регулятор указал на необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в 4% к 2026 году.

    Эксперты ожидали повышение ставки, но расходились в оценке ее уровня: 20% или 21%. Большинство аналитиков считают, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года.

    Также отмечается, что рост внутреннего спроса опережает предложения товаров и услуг, что вместе с увеличением бюджетных расходов и дефицита бюджета оказывает проинфляционные эффекты.

    Так, в октябре инфляционные ожидания достигли максимумов с начала года, подтолкнув регулятора к решительным мерам.

    По мнению экспертов, решение банка направлено на поддержание сберегательных настроений населения и охлаждение розничного кредитования. Рынок труда остается напряженным, а заработные платы продолжают расти быстрее производительности труда.

    На среднесрочном горизонте, как отмечается в заявлении, инфляционные риски остаются высокими. ЦБ учитывает параметры бюджетной политики, которые могут потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка может вырасти на два процентных пункта – до 21% – в этом году, что станет рекордным уровнем с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка.

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    25 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    В регионах России начали появляться новые пятитысячные банкноты с символикой Урала
    В регионах России начали появляться новые пятитысячные банкноты с символикой Урала
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В Алтайском и Пермском краях началась эмиссия новых пятитысячных банкнот, оформленных символами Уральского федерального округа, рассказали в местных отделениях Банка России.

    Отмечается, что в Алтайском и Пермском краях запущены в обращение новые банкноты номиналом пять тысяч рублей, передает РИА «Новости».

    В отделении Барнаула Банка России сообщили, что обновленные банкноты поступили в регион и будут постепенно заменять старые.

    «Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», – отметила эксперт Юлия Лужнова.

    На новых банкнотах изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: стела «Европа – Азия» и памятник «Сказ об Урале».

    В Пермском крае представители Банка России заявили, что массовая эмиссия новых банкнот ожидается с ноября-декабря, после проведения технических мероприятий по подготовке банкоматов.

    Лужнова добавила, что обновленные банкноты имеют усиленный защитный комплекс. Она подчеркнула, что старые банкноты образца 1997 года останутся законным средством платежа и будут постепенно вытесняться из оборота.

    «Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России представил обновленный дизайн купюры в 1 тыс. рублей, на которой теперь изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, такие как Дмитриевская башня и Чкаловская лестница.

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    25 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину

    Путин сообщил о возможности поставок газа в Европу через различные маршруты

    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не намерена отказываться от поставок газа европейским потребителям, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив возможность использования нескольких маршрутов для транзита. При этом он отметил, что бронирование мощностей для поставок газа через Украину на следующий год должно начинаться с июля, срок уже пропущен.

    По словам главы государства, российский газ может поступать к европейским потребителям через различные пути, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что существует два маршрута через украинскую территорию. Один из них – это ГИС «Сохрановка». Этот пункт достаточно давно закрыт Украиной.

    «А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», – сказал глава государства. Он добавил, что Киев пока не проявляет желания продлить транзитное соглашение на 2025 год.

    Президент также указал на то, что бронирование мощностей для поставок газа из России через Украину на 2025 год уже следовало начать в июле, однако этот срок был упущен. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность поставлять газ в Европу по различным маршрутам и готова к сотрудничеству с европейскими партнерами , подытожил Путин.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, и Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

    Директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер заявил FT, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины.

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    25 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России
    Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности, глава государства подписал соответствующий указ.

    Документ вносит изменения в список членов Совбеза, Жога включен в качестве полноправного участника, передает ТАСС.

    Предшественник Жоги, Владимир Якушев, был исключен из числа членов совета 30 сентября после завершения своей работы на посту полпреда и перехода на должность сенатора.

    В сентябре Владимир Путин включил в состав Совета безопасности России помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера России Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

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    25 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ

    Министр финансов Турции Шимшек назвал невозможным разрыв отношений с Россией из-за санкций Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара, несмотря на западные санкции, не может разорвать связи с Москвой из-за значительной зависимости от российского газа, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

    Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Шимшек отметил, что Россия является важным соседом и партнером Турции, и значительная часть турецкой промышленности зависит от российского природного газа, передает ТАСС.

    «Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером», – заявил министр.

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о своем уважении к независимой внешней политике Турции под руководством Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер ранее отмечал, что отношения Анкары и Москвы активно развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность.

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