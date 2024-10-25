Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.5 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой ФТС Пикалевым
В пятницу президент Владимир Путин примет в Кремле главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пикалев доложит традиционно результаты деятельности нашей таможни. Чрезвычайно важная служба для наполнения бюджета», – цитирует Пескова ТАСС.
Он также напомнил, что 25 октября в России отмечается День таможенника.
После встречи с главой ФТС у президента пройдет несколько непубличных встреч.
Напомним, президент России Владимир Путин проводил предыдущую встречу с главой ФТС 18 июля. Он отмечал рост таможенных сборов на 500 млрд рублей за первое полугодие 2024 года.