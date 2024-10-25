Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.5 комментариев
Песков опроверг слухи о контактах Путина и Маска
Президент России Владимир Путин и американский миллиардер Илон Маск не имели контактов уже несколько лет, сообщения СМИ об этом – ложь, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что президент России и американский бизнесмен вели беседу лишь однажды по телефону, и это было до 2022 года.
Представитель Кремля уточнил, что тот разговор был ознакомительным, где обсуждались визионерские технологии и перспективы технологического развития.
Песков связал ложные сообщения американских СМИ с предвыборной борьбой в США. «Скорее всего, это очередные вбросы в рамках политической борьбы по предвыборным делам», – пояснил он.
Песков напомнил, что ранее распространялись слухи о якобы частых разговорах Путина с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.
«Это все неправда», – заключил Песков.
Ранее Wall Street Journal заявила, что Маск с конца 2022 года якобы находится в регулярном контакте с Путиным. По версии газеты, они обсуждают бизнес и геополитику.