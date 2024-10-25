Песков опроверг слухи о контактах Путина и Маска

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что президент России и американский бизнесмен вели беседу лишь однажды по телефону, и это было до 2022 года.

Представитель Кремля уточнил, что тот разговор был ознакомительным, где обсуждались визионерские технологии и перспективы технологического развития.

Песков связал ложные сообщения американских СМИ с предвыборной борьбой в США. «Скорее всего, это очередные вбросы в рамках политической борьбы по предвыборным делам», – пояснил он.

Песков напомнил, что ранее распространялись слухи о якобы частых разговорах Путина с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

«Это все неправда», – заключил Песков.

Ранее Wall Street Journal заявила, что Маск с конца 2022 года якобы находится в регулярном контакте с Путиным. По версии газеты, они обсуждают бизнес и геополитику.