Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
ВЦИОМ: 82% россиян поддержали участие России в БРИКС
Большинство россиян поддерживают участие России в БРИКС и считают его важным для международной арены, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Результаты опроса, проведенного в октябре, показали, что 83% россиян осведомлены о существовании и деятельности БРИКС, из них 41% знают об организации хорошо, а 42% – без подробностей, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Решение России участвовать в БРИКС большинство считают правильным и значимым. 87% респондентов отметили важность участия России в этой межправительственной организации. Среди осведомленных о БРИКС, такие взгляды поддерживают 92% и 91% опрошенных соответственно.
Поддержка участия России в БРИКС выражена у 82% респондентов, в то время как 14% относятся к этому безразлично, и лишь 2% высказываются отрицательно. Семь из десяти россиян (69%) видят выгоду от участия в объединении, а среди осведомленных эта доля достигает 75%.
Кроме того, 72% респондентов считают, что Россия и другие страны БРИКС одинаково заинтересованы в расширении сотрудничества. Серьезное влияние БРИКС на мировую экономику отмечают 68% россиян.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу ЭИСИ методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал саммит БРИКС в Казани самым успешным, отметив участие новых стран и укрепление позиций Глобального Юга. Российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества, подчеркнул министр иностранных дел ОАЭ на саммите в Казани. Президент России Владимир Путин на заседании БРИКС отметил, что секретом успеха объединения является уважение к традициям и религиям всех стран-участниц, что способствует укреплению общих ценностей.