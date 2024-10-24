Путин поздравил участников съезда «Школьного музея Победы» с пятилетием программы

«Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю с пятилетием старта историко-просветительской программы «Школьный музей Победы», – обратился в телеграмме к участникам проекта президент.

Текст телеграммы представлен на сайте Кремля.

Он отметил, что участниками проекта стали тысячи музейных учреждений в школах по всей стране.

«Школьные музеи бережно хранят память о Великой Отечественной войне, рассказывают о земляках-героях, их ратных и трудовых победах. В своей работе объединяют учащихся и их родителей, педагогов, представителей ветеранских, патриотических, волонтерских организаций – тех, кто искренне любит Родину, гордится историей своих городов и поселков», – добавил Путин.

Совместные усилия участников позволяют открывать современные интерактивные пространства, информационные стенды и мультимедийные экспозиции, воплощая в жизнь образовательные, просветительские, гуманитарные инициативы, указал глава государства.

«И конечно, особые слова признательности – Центральному музею Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Российскому историческому обществу, Российскому военно-историческому обществу, профильным министерствам и ведомствам за плодотворное соработничество и помощь в реализации программы «Школьный музей Победы», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что в следующем 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.

«Наш общий долг – достойно отметить этот священный юбилей. Уверен, что каждый из вас внесет деятельный вклад в предстоящую работу. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – заключил Путин.