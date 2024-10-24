  • Новость часаСи Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине
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    Зачем Варшава придумала «поджоги, устроенные русской разведкой»
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Семь стран НАТО выступили против вступления Украины в альянс
    Премьер Британии предложил закрыть вопрос о репарациях за работорговлю
    Путин предложил создать систему неделимой безопасности в Евразии
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Киев перебросил резервы ВСУ на Оскольское водохранилище
    Лукьянов объяснил поддержку Ирана Китаем
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» сделали совместную фотографию
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    3 комментария
    24 октября 2024, 13:01 • Новости дня

    Fоx: США могут ввести санкции против России из-за «прибытия» военных КНДР

    Fоx: США могут ввести санкции против России из-за «прибытия» северокорейских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Джо Байдена изучает возможность новых санкций против России после сообщений о якобы прибытии 3 тыс. северокорейских военных в страну, сообщает канал Fox News.

    По данным телеканала, администрация президента США рассматривает введение дополнительных санкций против России, передает РИА «Новости».

    Это связано с утверждениями о якобы прибытии в страну северокорейских военных.

    В настоящий момент власти США обсуждают планируемые действия с союзниками и партнерами. Окончательных решений пока не принято.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности.

    Тем временем сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».

    Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.

    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

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    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    22 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»

    Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину и Южную Корею, назвав их «выпестованными США собаками»

    Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»
    @ Jorge Silva/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение Южной Кореи и Украины одинаково, как две капли воды, Сеул и Киев похожи на «невоспитанных собак, выпестованных США», заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

    По словам Ким Е Чжон, Сеул и Киев попрошайничают и распространяют «нелепый вздор» в адрес государств с ядерным оружием.

    «Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», – цитирует ТАСС Ким Е Чжон.

    Сестра Ким Чен Ына обратила внимание на нарушение воздушного пространства КНДР беспилотниками из Южной Кореи. Она заявила, что следственные органы Северной Кореи продолжают расследование этих инцидентов. По ее словам, «никто не знает, каким будет возмездие» со стороны КНДР за эти нарушения.

    В Пхеньяне были обнаружены обломки беспилотника Южной Кореи, после чего КНДР заявила, что следующее вторжение военных средств будет считаться объявлением войны.

    Министерство иностранных дел КНДР также предъявило ультиматум Южной Корее с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозило привести в полную готовность военные силы на границе.

    В свою очередь, Южная Корея пригласила посла России из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новости о якобы участии войск КНДР в СВО являются очередной газетной уткой.

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    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    22 октября 2024, 06:24 • Новости дня
    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России

    Американские конгрессмены призвали Байдена оценить уязвимости подводных кабелей для саботажа со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа конгрессменов США направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, в том числе призвала оценить возможную угрозу саботажа со стороны России.

    Законодатели отметили, что через эти кабели передается более 95% международного интернет-трафика, в том числе огромные объемы финансовых транзакций, передает РИА «Новости».

    В письме подчеркивалось, что противники США развивают возможности для атаки или дестабилизации критически важной инфраструктуры. «История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта», – заявили конгрессмены.

    Конгрессмены указали на уязвимость из-за того, что большинство кабелей принадлежит частным компаниям, которые отвечают за их обслуживание. Они выразили опасения, что эти компании могут искать «самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами».

    Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку уязвимостей, включая угрозы саботажа со стороны России и растущую роль Китая в области укладки и ремонта кабелей. Они подчеркнули важность укрепления коммерческих и оборонных отношений с союзниками, отметив необходимость сделать это национальным приоритетом.

    В документе подчеркивается, что вашингтонской администрации следует разъяснить, какова ее «стратегия обеспечения безопасности американской подводной инфраструктуры» и непосредственно охраны кабелей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре телеканал CNN сообщил, что власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    22 октября 2024, 05:29 • Новости дня
    Чиновники США признали неспособность помешать союзу России и КНДР

    Politico сообщила о признании чиновниками США неспособности Вашингтона помешать сотрудничеству России и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    У США практически нет способов помешать «альянсу» России и КНДР, если не считать военных действий, но этот вариант не обсуждается, пишет Politico со ссылкой на источники.

    Как пишет Politico, на Западе обеспокоены укреплением военного союза России и КНДР. «В частном порядке американские чиновники... говорят, что Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, если не считать прямых военных действий, которые не рассматриваются», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Чиновники США признали, что почти не смогли замедлить ядерную и ракетную программы КНДР. Кроме того, указывается, что санкции «не работают против Северной Кореи так, как против других стран». Как отметили в Вашингтоне, против КНДР ввели уже столько санкций, что «дополнительные санкции мало что могут сделать». При этом Пхеньян так и не ответил на предложения администрации президента США Джо Байдена о начале диалога, передает ТАСС.

    В июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    22 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Маск заявил о возможном обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину.

    В частности, американский предприниматель обратил внимание на новость о вероятной отправке южнокорейских военных на Украину, передает РИА «Новости».

    Маск отметил, что «ситуация, похоже, обостряется». Его заявление вызвало бурное обсуждение среди пользователей платформы, многие из которых поддержали опасения предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    22 октября 2024, 21:01 • Новости дня
    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире

    Федор Лукьянов: БРИКС занимает ключевое место в провале попыток США и ЕС изолировать Россию

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на то, что «ростки» серьезного отношения Запада к БРИКС появились еще 10 лет назад, США и ЕС увидели конкурента в организации лишь после 2022 года, когда объединение показало готовность нарушать требования Вашингтона по изоляции Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Казани стартовал XVI форум БРИКС.

    «Запад уже прошел этап восприятия БРИКС «свысока». Однако представление об организации как о некой альтернативе глобалистских институтов пока не сформировалось. Можно сказать, что мы живем в момент интерлюдии: США и ЕС понимают, что объединение вовсе не декорация, лишенная смысла, но и ее возможной роли в новом мире пока осознать не могут», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Скорее, речь идет о начале восприятия истинного потенциала БРИКС. О нем говорят как о некой попытке выстроить международные отношения в обход западных институтов. Растущий интерес к данному формату лишь подкрепляет процесс переосмысления Вашингтоном и Брюсселем этой организации развивающихся стран», – отмечает он.

    «Рубиконом, вероятно, стал 2022 год. Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Западные государства попытались изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным», – говорит собеседник.

    «Развитие организации не затормозилось, сотрудничество между ее членами не прекратилось. То есть диалог по ее линии настолько окреп, что отменить его по воле нескольких акторов стало попросту невозможно. Москва, Нью-Дели, Бразилиа, Кейптаун и Пекин доказали, что они способны продвигать интересные идеи взаимодействия в условиях фактической конкуренции с Западом», –  акцентирует эксперт.

    «Именно этот фактор и создал мощный интерес к БРИКС на всех континентах земного шара. Неслучайно вторая волна расширения организации состоялась именно в 2023 году. Конечно, приход новых участников создал немало проблем. Нам еще предстоит понять, как увязать столь непохожие друг на друга страны в одном объединении», – добавляет он.

    «Это событие показало растущую привлекательность формата. Причем первые «ростки» серьезного отношения к БРИКС со стороны Запада появились еще в 2014 году, когда объединению удалось создать НБР (Новый банк развития – прим. ВЗГЛЯД ). Тогда в США обратили внимание на саму идею создания альтернативных экономических институтов», – напоминает собеседник.

    «Конечно, его функционирование нельзя назвать полностью безоблачным. Организация испытывает немало проблем, связанных в том числе и с антироссийскими санкциями. Но тенденция поиска путей наращивания сотрудничества и взаимодействия была обозначена еще тогда», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибыл Владимир Путин. В первый день мероприятия президент России провел серию встреч – в том числе  с главой Нового банка развития Дилмой Руссеф, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпинем. 

    Между тем, саммит БРИКС вызвал ажиотаж в политических и медиа-кругах Запада. CNN пишет, что приезд целого ряда глав государств в Казань сигнализирует о том, что Путин «не одинок, его поддерживает формирующаяся коалиция стран». The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение «самой мощной структурой для создания нового мирового порядка».

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    22 октября 2024, 10:14 • Новости дня
    Рябков предупредил о риске прямого конфликта России и США

    Замглавы МИД Рябков заявил о недооценке риска столкновения России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, что увеличивает риск прямого конфликта.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что отношения между Россией и США достигли самой низкой точки за многие годы, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что риск прямого столкновения стран в текущих условиях нельзя недооценивать. «Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», – сказал он.

    Рябков отметил, что США продолжают испытывать Россию на прочность в различных сферах. Он подчеркнул, что Россия, хотя и терпелива, не чертит никаких «красных линий», поскольку противники могут использовать их в своих интересах. Рябков предупредил, что попытки подстегнуть НАТО в конфликт с Россией крайне опасны.

    Кроме того, он отметил, что ядерное сдерживание в настоящем виде работает не полностью, и этим обусловлена необходимость модификации российской военной доктрины. Он выразил надежду, что сигналы, закладываемые в эту работу, будут поняты в Вашингтоне, других натовских столицах и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад может разрешить Украине наносить удары вглубь России, а в МИД России решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии.

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    23 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    НАСА сообщило о готовности к возвращению экипажа Crew-8 на Землю

    SpaceX и НАСА готовятся к возвращению экипажа Crew-8 с МКС на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX совместно с НАСА готовится вернуть экипаж миссии Crew-8 с МКС на Землю, включая россиянина Александра Гребенкина, на космическом кораболей Crew Dragon.

    Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что SpaceX совместно с НАСА готовится к возвращению экипажа миссии Crew-8 с Международной космической станции.

    Спускаемый аппарат Crew Dragon должен отделиться от МКС и доставить на Землю четырех астронавтов, среди которых россиянин Александр Гребенкин. Ожидается, что корабль войдет в атмосферу Земли и совершит посадку в Атлантическом океане или Мексиканском заливе.

    Миссия Crew-8 проводится в рамках программы NASA, которая предусматривает участие американских аэрокосмических компаний, таких как SpaceX и Boeing.

    Программа была создана для ротации экипажей на борту МКС, предоставляя транспортировку астронавтов на орбиту и их возвращение на Землю на частных космических аппаратах.

    SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, использует свои стартовые площадки на восточном побережье США для запусков в космос. Для миссий с МКС SpaceX чаще всего использует ракету Falcon 9, стартующую с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

    Изначально космический корабль Crew Dragon с Гребенкиным на борту должен был приводниться к в районе Флориды 14 октября.

    При этом пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем предыдущей миссии Crew-7, в состав которой также входил российский космонавт – Константин Борисов –, успешно вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции.

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