Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Fоx: США могут ввести санкции против России из-за «прибытия» военных КНДР
Fоx: США могут ввести санкции против России из-за «прибытия» северокорейских военных
Администрация Джо Байдена изучает возможность новых санкций против России после сообщений о якобы прибытии 3 тыс. северокорейских военных в страну, сообщает канал Fox News.
По данным телеканала, администрация президента США рассматривает введение дополнительных санкций против России, передает РИА «Новости».
Это связано с утверждениями о якобы прибытии в страну северокорейских военных.
В настоящий момент власти США обсуждают планируемые действия с союзниками и партнерами. Окончательных решений пока не принято.
Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности.
Тем временем сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».
Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.