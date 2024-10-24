Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Путин предложил создать экономическую платформу БРИКС
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС предложил обсудить создание новой экономической платформы, способной раскрыть потенциал стран – участниц объединения.
Глава государства выступил на саммите БРИКС с предложением о создании собственной экономической платформы для стран – участниц, передает ТАСС.
Путин отметил, что следующая волна глобального экономического роста зарождается именно в странах мирового большинства, и настало время обсудить реализацию идеи, которая позволит раскрыть экономический потенциал участников.
«Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема рождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик», – заявил Путин.
Он также подчеркнул необходимость выстраивания альтернативных и надежных многосторонних финансовых механизмов, свободных от диктата, производственно-логистических цепочек, обмена технологиями и знаниями.
Российский лидер добавил, что важно развивать международные транспортные коридоры для повышения их пропускной способности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС стал значительно обгонять страны G7 по ряду экономических показателей, что свидетельствует о смещении мирового экономического баланса.