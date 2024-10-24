Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести России стратегическое поражение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится нанести России стратегическое поражение, не осознают историю страны, передает РИА Новости.

«Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», – заявил Путин.

Российский лидер сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».

Путин подчеркнул, что Россия является сильной и единой страной, и любые попытки ее ослабления не приведут к успеху. Он также отметил, что существующие в отношении России планы и цели, направленные на ее поражение, не будут реализованы ввиду консолидации и силы российского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами, а в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», открытое президентом Владимиром Путиным, с участием лидеров почти 40 государств.