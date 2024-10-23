Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте

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    БРИКС возвращает миру свободную торговлю
    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    Россияне поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    Лукашенко назвал цель вбросов о войсках КНДР на стороне России
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    Путин подарил «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Литва решила денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    3 комментария
    23 октября 2024, 21:39 • Новости дня

    Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте, но при этом остается убежден в своей правоте.

    Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани отметил, что в конфликте случаются разные ситуации,кто-то обороняется, кто-то наступает, в результате обе стороны несут потери. «Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, oн же живой челoвек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этoм уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и oн мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение Рoссии, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил»? – передает ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью британскому журналисту Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

    Лукашенко считает, что на предложение Путина Запад должен был дать ответ, а промолчав они показали свое отношение к инициативам России. «И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит», – пояснил глава Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

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    23 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории

    Уполномоченный Верховной рады Лубинец сообщил о возвращении беженцев на неподконтрольные территории

    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец подчеркнул, что ухудшающаяся социально-экономическая ситуация вынуждает беженцев возвращаться в прифронтовые города и на территории, находящиеся вне контроля Киева, сообщает РИА «Новости».

    «Ситуация ухудшается – у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории (неподконтрольные ВСУ – ред.) и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», – привели слова Лубинца журналисты.

    Омбудсмен отметил, что правительство должно быть честным с населением и разъяснять, на какую финансовую помощь могут рассчитывать эвакуированные. Без четкой информации о поддержке ситуация продолжает вызывать серьезное беспокойство у властей.

    Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

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    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    23 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

    ЦИК Белоруссии назначил выборы президента на 26 января 2025 года

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выборы президента Белоруссии намечены на 26 января 2025 года, Центральная избирательная комиссия республики заявила о готовности к началу избирательной кампании, подчеркнув важность укрепления народовластия в стране.

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение было принято депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Центральная избирательная комиссия подтвердила готовность к началу избирательной кампании.

    Председатель ЦИК Игорь Карпенко на заседании заявил, что проведение выборов станет завершением формирования всех институтов власти в соответствии с обновленным конституционным законодательством. Он подчеркнул, что это событие способствует укреплению народовластия в стране. ЦИК уверяет, что организация процесса пройдет на высоком уровне.

    Решение о дате выборов и готовности ЦИК к началу кампании было опубликовано в Telegram-канале ЦИК Белоруссии и подтверждено на заседании Палаты представителей. Карпенко отметил значимость предстоящих выборов для политической системы республики.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно», а также заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.

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    23 октября 2024, 02:51 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной попал в плен ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Сучков, осужденный в России по делу об убийстве Дарьи Дугиной, попал в плен к вооруженным силам Украины в зоне специальной военной операции, сообщил иноагент Олег Кашин (объявлен в розыск МВД России).

    Кашин* распространил соответствующую информацию на своей странице в соцсетях.

    Сучков в плену рассказал, что отправился из колонии в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту. По его словам, в ходе выполнения «боевой задачи» он был несколько раз ранен в результате атак беспилотников.

    Сучков рассказал, что заблудился, пытаясь выйти к российским позициям. По его словам, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел украинских военных, которые и взяли его в плен.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России.

    Кашин* трудился в «Коммерсанте» и «Известиях», в 2016 году переехал в Лондон. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов, а в 2024 году объявили в розыск по уголовной статье.

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    23 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать новый план, который будет касаться внутренних решений в различных сферах и поможет стране справляться с продолжением конфликта, сообщает украинская служба Би-би-си.

    По информации издания, данный план должен быть подготовлен до конца года и сосредоточиться на внутренних решениях, которые Украина должна предпринять самостоятельно, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что новый план, в отличие от предыдущих стратегий, не будет основываться на поддержке западных союзников Украины. Вместо этого он охватит внутренние аспекты, такие как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

    «Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 октября Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

    После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

    Затем депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на Украине может привести к концу украинской государственности, также сообщалось, что потенциальное размещение таких сил угрожает миру и стабильности в регионе.

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    23 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП

    МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

    По данным МВФ, доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило обогнать Японию с 3,38%, передает «Коммерсант». Первыми в рейтинге остаются Китай, США и Индия.

    Доклад фонда основан на новых данных Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Индия и Россия получили наиболее значительные пересмотры: плюс 0,7 процентного пункта, по сравнению с предыдущим раундом ICP. Ранее доля России в мировом ВВП оценивалась в 2,9%.

    МВФ также пересмотрел прогнозы роста российской экономики на 2025 год, снизив их на 0,2 процентного пункта, до 1,3% вместо прежних 1,5%. Замедление связано с прогнозируемым снижением частного потребления и инвестиций.

    Ранее сообщалось, что Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности по итогам 2021 года, но об этом стало известно только в 2024-м благодаря обновленным данным Всемирного банка. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене.

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    23 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну

    Орбан: Брюссель хочет втянуть ЕС в войну с Россией через вступление Украины в НАТО

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия не хочет этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Обращаясь к гражданам в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года, Орбан подчеркнул, что Европа еще никогда не была так близка к мировой войне, как сейчас, передает ТАСС. По его словам, европейские лидеры и брюссельские бюрократы уже втянули Европу в конфликт на Украине и теперь хотят вовлечь в войну весь Европейский союз.

    Орбан указал на намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским план, который предусматривает расширение войны путем вступления Украины в НАТО и переноса линии фронта на территорию России. Премьер отметил, что Венгрия противится такому «плану победы», поскольку не хочет видеть украинских солдат на своей территории.

    В своем выступлении Орбан озвучил опасения, что согласно плану Зеленского, после победы Украины на восточном фронте, страна обязуется обеспечить безопасность всей Европы собственной армией. «Мы, венгры, можем однажды проснуться и обнаружить славянских солдат с востока в Венгрии. Мы этого не хотим», – заявил он.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

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    23 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Суд на Украине конфисковал имущество у певицы Повалий

    Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Повалий дом, авто и права на песни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у Таисии Повалий дом, автомобиль BMW и права на девять песен в связи с обвинениями в коллаборационизме.

    Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации активов у певицы Таисии Повалий, сообщает РИА Новости. Причиной стало обвинение в коллаборационизме, выдвинутое против артистки на ее родине.

    В перечень конфискованных активов вошли автомобиль BMW X5, права на музыку и слова к девяти песням, а также семь земельных участков общей площадью более девяти гектаров, жилой дом и домовладение в Киевской области. В пресс-службе суда уточнили, что данные активы будут переданы в доход государства.

    Имя певицы не указывается в публикации на сайте ВАКС, однако произведения ее авторства, такие как «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители» и другие, четко идентифицируют Повалий. В сентябре Министерство юстиции Украины обратилось в суд с просьбой о применении санкций к певице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ обвинила певицу Таисию Повалий в «коллаборационизме». Певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского. Таисия Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве.

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    23 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение в глубину обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии около Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, две машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь бронемашин, в том числе «Козак» и американский HMMWV, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Также был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР.

    Они нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты поблизости от Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово в ДНР. Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119. Были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне российские войска освободили Новосадовое в ДНР, а за прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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