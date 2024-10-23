Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Лукашенко назвал цель вбросов о войсках КНДР на стороне России
Лукашенко: Вбросы о войсках КНДР на стороне России могут использовать для ввода войск НАТО на Украину
Вбросы о войсках КНДР на стороне России могут использовать для ввода войск НАТО на Украину, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, своим мнением он поделился в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани.
«Честно вам скажу, мы в курсе дела, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Поэтому они уж слишком серьезно «спрятаны» там, эти корейцы, хотя, если бы они были, они должны были бы воевать, а не прятаться», – приводит слова Лукашенко «Белта».
Он также отметил, что насторожен информацией о беспокойстве главы Пентагона Ллойда Остина этой темой. «Меня это настораживает тем, что не хотят ли они там со своей стороны каких-нибудь не корейцев, так поляков или французов подбросить нам с той стороны – от Володи Зеленского. Поэтому к этим разговорам надо очень серьезно относиться и следить за этим. Я об этом своему брату (президенту России Владимиру Путину) скажу обязательно. Мы обсудим. Хоть на ногах, но обсудим эту проблему. А в ближайшее время встретимся, посмотрим», – добавил Лукашенко.
Он также заявил, что не очень верит в то, что россиянам нужны на фронте корейцы. При этом Лукашенко напомнил, что на Украине уже давно воюют наемники из государств НАТО, и это люди, которые финансируются фактически правительствами соответствующих стран.
Ранее Wall Street Journal заявила, что КНДР якобы направила около 1500 военнослужащих спецназа на обучение в Россию. Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Южная Корея и Украина заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Между тем представитель КНДР при ООН опроверг обвинения в отправке солдат в Россию.