  • Новость часаПутин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани
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    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

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    23 октября 2024, 10:49 • Новости дня

    Эрдоган вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган отправился в Казань для участия в саммите БРИКС, планируя обсудить на встречах с российским президентом Владимиром Путиным ключевые вопросы сотрудничества и международной политики.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС, передат ТАСС со ссылкой на TRT Haber. По информации канала, турецкий лидер намерен провести ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эти встречи запланированы на среду во второй половине дня.

    В центре обсуждения с Путиным будут находиться вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также ситуации на Украине. Кроме того, стороны планируют обсудить агрессивные действия Израиля в Газе и Ливане.

    В преддверии поездки Эрдоган заявил, что Турция стремится укреплять связи с БРИКС и надеется, что саммит поспособствует этому. БРИКС, основанная в 2006 году четырьмя странами, в 2011 году приняла в свои ряды ЮАР, а с 1 января 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    В этом году председательство в БРИКС перешло к России, и 16-й саммит, начавшийся во вторник в Казани, продлится до 24 октября. В ходе саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества между участниками объединения и укрепления их позиций на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщал дипломатический источник в Анкаре, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Эстонии подтвердил, что Турция может развивать сотрудничество с организациями за пределами Североатлантического альянса, включая страны БРИКС.

    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    23 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС

    Замглавы МИД Индии Мисри опроверг информацию о противодействии его страны расширению БРИКС

    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    @ Gao Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия не препятствует расширению БРИКС, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге в Казани, комментируя соответствующее сообщение Bloomberg.

    Мисри попросили прокомментировать сообщения о том, что Индия якобы выступает против расширения БРИКС. Мисри заявил: «Думаю, что это совершенно неуместное, ошибочное впечатление».

    Мисри отметил, что Индия была «в эпицентре» расширения БРИКС в 2023 году, и подчеркнул, что практически все новые члены организации выразили благодарность Индии за ее значительную роль в этом процессе. Он также добавил, что Индия продолжает вносить конструктивный вклад в «обсуждения по модели стран – партнеров БРИКС», передает РБК.

    Напомним, Bloomberg утверждало, что власти Индии выступили против идеи о превращении БРИКС в антипод США и дальнейшего расширения организации, поддержав позицию Бразилии и ЮАР.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, указал, что БРИКС – это площадка развития суверенных государств без доминирующей силы, что создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке», – сказал он.

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    23 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Гутерриш прибыл в Казань
    Гутерриш прибыл в Казань
    @ gossov.tatarstan.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил парламент Татарстана.

    В аэропорту Гутерриша встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте парламента.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    22 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    Песков назвал откровенными переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и повестку БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели откровенные и конструктивные переговоры, обсудив вопросы двусторонних отношений и повестку дня БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались конкретные вопросы двусторонних отношений в продолжение тем, затронутых во время недавнего визита Путина в Китай, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после визита Путина в Китай произошел обмен делегациями, благодаря этому уже было сделано многое. Визиты высокопоставленных представителей из Москвы в Пекин и обратные визиты китайцев в Россию способствовали укреплению диалога.

    В ходе встречи лидеры наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога в духе привилегированного стратегического партнерства. Песков подчеркнул, что эти контакты имеют все предпосылки для дальнейшего развития.

    Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку дня БРИКС перед коллективным обсуждением. Песков отметил, что президент России заранее проговорил в двустороннем формате те вопросы, которые позже будут обсуждаться в рамках БРИКС.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    22 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Россияне столкнулись с отказами в приеме старых долларов за рубежом

    АТОР сообщил о проблемах россиян в приеме старых долларов за рубежом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах, сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Трудности возникают с обменом старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках, сообщает «Российская газета» со ссылкой на АТОР.

    В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что причина произошедшего неизвестна.

    В 2024 году ситуация ухудшилась, турагенты теперь предупреждают туристов о возможных сложностях. Он добавил, что старые доллары, даже в идеальном состоянии, могут приниматься только с дисконтом в 5%. Также он подчеркнул, что проблема обостряется, а финансовые институты не предоставляют объяснений.

    Российские банки объясняют отказ принимать поврежденные доллары трудностями с их последующей продажей. Клиенты стали более осторожными при выборе банкнот. Из-за санкций США и ЕС обмен изношенных долларов осложнен, и это может привести к проблемам с евро.

    В сентябре в АТОР предупреждали, что ограничение на оплату наличными в Турции может привести к снижению покупок российских туристов. Мурадян отмечал, что это ограничение не является критическим для туристов.

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    22 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Казань

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщают информационные агентства.

    Самолет венесуэльского лидера приземлился в международном аэропорту Казани около 21.30 мск. Мадуро прибыл в сопровождении представительной делегации. Его встретили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

    Днем ранее в Казань прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, Мадуро заявил, что «всегда готов к встречам с президентом Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-й саммит БРИКС проходит в Казани и является ключевым событием председательства России в этом объединении. Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС. Позднее он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    22 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    В офисе генсека ООН подтвердили визит Гутерриша на саммит БРИКС

    Офис генсека ООН: Гутерриш и Путин обсудят Украину на полях саммита БРИКС в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани и обсудит с президентом России Владимиром Путиным тему Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Генсек ООН намерен обсудить с российским лидером тему Украины, подтвердив свои позиции по справедливому миру, основанному на международном праве и резолюциях ООН. Особое внимание будет уделено восстановлению безопасного судоходства в Черном море, передает ТАСС.

    Также Гутерриш намерен провести ряд встреч с лидерами стран-участниц.

    Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо конференции по Украине в июне.

    Напомним, ранее Гутерриш отменил свой визит на швейцарскую конференцию по Украине из-за других планов.

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    22 октября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Египта в Казани

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщают информационные агентства.

    Египет впервые присутствует на саммите БРИКС как полноправный участник объединения, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. Москва «уделяет особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», который является «давним и надежным партнером России», сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия ценит взаимодействие с Египтом на площадках ООН.

    Он сообщил, что «на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой». Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами. Также идет «реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны», готовится соглашение о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

    В свою очередь ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС, а также все проведенные Россией мероприятия. Ас-Сиси назвал Путина другом и добавил, что рад участвовать в саммите.

    «Египет поддерживает устремления, направленные на превращение группы БРИКС в платформу, которая могла бы противостоять негативным последствиям нынешних международных кризисов», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Египет видит «прорыв» БРИКС, происходящий «вне зависимости от каких-либо давлений». Египет ценит динамичное развитие отношений с Москвой, особенно строительство АЭС и создание российской промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, сказал ас-Сиси.

    Напомним, Путин также провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, состоялся телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

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    23 октября 2024, 10:37 • Новости дня
    На саммите БРИКС обсудили инициативу Китая и Бразилии по Украине

    Ушаков сообщил об обсуждении на БРИКС китайско-бразильской инициативы по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Китайско-бразильская инициатива по Украине была обсуждена на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил о поддержке российской стороной китайско-бразильской инициативы по Украине, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что данная инициатива активно обсуждалась на полях саммита БРИКС и была воспринята положительно.

    «Обсуждалась китайско-бразильская инициатива, она в общем-то приветствуется. Мы считаем... это инициатива полезная. И наш президент (Владимир Путин) тоже говорил об этом, в том числе и в ходе контактов и с (президентом Бразилии Луисом Инасиу) Лулой (да Силвой), и с (председателем КНР) Си Цзиньпином», – сообщил Ушаков.

    В ходе саммита также обсуждались вопросы, касающиеся инфраструктуры расчетов между Россией и Китаем. Юрий Ушаков отметил, что на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином поднималась проблематика платежей в расчетах между двумя странами. «Все вопросы обсуждались, в том числе и финансовое сотрудничество», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что разговор Путина и Си Цзиньпина был очень плотным и информативным.

    Кроме того, во время неформального ужина на саммите БРИКС Путин продолжил общение с коллегами в формате «тет-а-тет», что позволило более детально обсудить ключевые моменты международной повестки дня. Ушаков отметил, что с председателем КНР у Путина был весьма насыщенный разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявил о необходимости России и Китая защищать международную систему с ООН в ее основе.

    Ранее Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

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    22 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    В Турции отказали в захоронении Гюлену, назвав его террористом и предателем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил об отсутствии места для захоронения умершего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена на территории страны.

    Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, скончавшийся в США, не найдет места для захоронения на территории Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели.

    Гюлен был признан в Турции главой террористической организации ФЕТО, и, по мнению Бахчели, «этого мира больше нет даже для главаря ФЕТО». Он подчеркнул, что Гюлен должен оставаться там, где проявлял враждебность к Турции.

    Представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик также поддержал эту позицию. В своем заявлении он отметил, что Гюлен «умер как человек без гражданства». Челик добавил, что Гюлена использовали с целью узурпации суверенитета Турции, и для подобных предателей после использования не находят места для захоронения.

    Фетхуллах Гюлен был одним из самых влиятельных религиозных лидеров Турции, но при этом находился в оппозиции к правительству Эрдогана. После неудавшегося переворота в 2016 году власти страны обвинили его и его организацию ФЕТО в организации путча. С тех пор Гюлен жил в изгнании в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее 94 бывших турецких военных арестовали по подозрению в связях с движением FETO, которое в Анкаре называют террористическим и которое возглавлял проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации попытки госпереворота в 2016 году. В ходе переговоров с директором Центрального разведывательного управления США Майком Помпео премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Вашингтон выдать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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    22 октября 2024, 16:56 • Новости дня
    Эрдоган заявил о намерении Турции укрепить связи с БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул важность развития сотрудничества с БРИКС, он отметил, что этому должен поспособствовать саммит организации в России.

    «Мы искренне хотим развивать наше сотрудничество с БРИКС. Надеюсь, что саммит в Казани сыграет в этом важную роль», – цитирует турецкого лидера ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани планируют обсудить создание международного газового хаба на турецкой территории.

    На саммит уже прибыли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие.

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    Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России

    В три раза выросла торговля России с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером для Москвы среди стран арабского мира. Почему торговля так резко выросла, как этому способствовали санкции и какую роль сыграл в этом Абу-Даби? Подробности

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    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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