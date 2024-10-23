Эрдоган вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС, передат ТАСС со ссылкой на TRT Haber. По информации канала, турецкий лидер намерен провести ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эти встречи запланированы на среду во второй половине дня.

В центре обсуждения с Путиным будут находиться вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также ситуации на Украине. Кроме того, стороны планируют обсудить агрессивные действия Израиля в Газе и Ливане.

В преддверии поездки Эрдоган заявил, что Турция стремится укреплять связи с БРИКС и надеется, что саммит поспособствует этому. БРИКС, основанная в 2006 году четырьмя странами, в 2011 году приняла в свои ряды ЮАР, а с 1 января 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В этом году председательство в БРИКС перешло к России, и 16-й саммит, начавшийся во вторник в Казани, продлится до 24 октября. В ходе саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества между участниками объединения и укрепления их позиций на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщал дипломатический источник в Анкаре, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Эстонии подтвердил, что Турция может развивать сотрудничество с организациями за пределами Североатлантического альянса, включая страны БРИКС.