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ФОМ: Путину доверяют 78% россиян
Президенту Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а 79% уверены в его эффективной работе, при этом положительная оценка работы правительства повысилась до 54%, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Результаты опроса ФОМ, проведенного с 11 по 13 октября, свидетельствуют о том, что 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 79% считают, что он хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.
Согласно данным опроса, 54% респондентов положительно оценили работу правительства России, что на три процентных пункта выше, чем в предыдущем исследовании. Также выяснилось, что 59% опрошенных уверены в успешной работе главы правительства Михаила Мишустина, это на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущими данными.
Что касается партийной поддержки, то «Единая Россия» получила 44% голосов опрошенных, уменьшив свои позиции на два процентных пункта. Уровень поддержки КПРФ снизился на один процентный пункт, составив 7%, в то время как ЛДПР осталась на прежнем уровне – 10%. «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 3% поддержки, причем у первой партии это на один процентный пункт меньше, чем ранее.
В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Общественное мнение» провел опрос с 4 по 6 октября, в котором уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян дали положительную оценку его деятельности.