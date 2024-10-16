В Госдуме предложили выплаты за победу в олимпиадах

Лантратова предложила выплачивать школьникам 4 млн рублей за победы в олимпиадах

Tекст: Денис Тельманов

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором предложила выплачивать школьникам и студентам по 4 млн рублей за победу в международных научных олимпиадах, передает ТАСС.

Документ содержит предложение создать государственную систему материальной поддержки учащихся, отличившихся на международной арене.



Лантратова отметила, что победителям и призерам ключевых международных интеллектуальных соревнований, таких как Международная математическая олимпиада, Международная биологическая олимпиада и Международная олимпиада по информатике, следует установить федеральные призовые выплаты в размере, аналогичном выплатам российским спортсменам-олимпийцам 2022 года. Предлагается выплачивать 4 млн рублей за золотые медали, 2,5 млн за серебро и 1,7 млн за бронзу.

В дополнение к призовым выплатам, депутат предлагает создать фонд поддержки молодежи, проявившей выдающиеся интеллектуальные способности, в сотрудничестве с бизнесом. Лантратова считает, что материальная база фонда может быть сформирована за счет пожертвований крупных государственных корпораций и частных компаний, заинтересованных в развитии российской науки и технологий.

Фонд будет предоставлять дополнительные выплаты победителям и призерам международных интеллектуальных соревнований. Однако обязательным условием для получения этих выплат должно стать дальнейшее ведение научной и профессиональной деятельности на территории России, подчеркнула Лантратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки РФ утвердило перечень из 11 олимпиад, победители которых могут поступать в вузы России без экзаменов. Шестеро российских школьников получили золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая прошла на территории «Сириус». В Египте завершилась 36-я Международная олимпиада по информатике, на которой все российские участники завоевали золотые медали.