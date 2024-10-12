Лидер венгерской оппозиции оштрафован за оскорбление Орбана

Экс-премьер Венгрии Дюрчань оштрафован на 14 млн форинтов за критику Орбана в парламенте

Tекст: Вера Басилая

Дюрчань сообщил о штрафе на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), уточнив, что размер штрафа составляет 14 млн 100 тыс. форинтов. Он заявил, что будет оспаривать это решение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, считая, что таким образом нарушается его свобода слова, передает ТАСС.

Он напомнил, что он обвинил Орбана в продаже чести и независимости Венгрии, в «нанесении ущерба национальным интересам», и назвал его правительство вероломным».

Спикер парламента Кевер напомнил Дюрчаню, что он не имеет права оскорблять главу правительства, даже если не согласен с его политическими взглядами, и лишил его слова.

На последних выборах 2022 года Демократическая коалиция получила 15 мест из 199 в венгерском парламенте. Однако популярность партии снизилась, и часть ее сторонников перешла к новой оппозиционной партии «Тиса», созданной бывшим правительственным чиновником Петером Мадьяром.

Ранее активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался напасть на Орбана во время пресс-конференции премьера в Европарламенте.

Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.

