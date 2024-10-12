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Лидер венгерской оппозиции оштрафован за оскорбление Орбана
Экс-премьер Венгрии Дюрчань оштрафован на 14 млн форинтов за критику Орбана в парламенте
Лидер венгерской оппозиционной партии Демократическая коалиция, бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань оштрафован на 14 млн форинтов(около 35 тыс.евро) за оскорбление премьера Виктора Орбана, следует из решения спикера парламента Ласло Кевера.
Дюрчань сообщил о штрафе на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), уточнив, что размер штрафа составляет 14 млн 100 тыс. форинтов. Он заявил, что будет оспаривать это решение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, считая, что таким образом нарушается его свобода слова, передает ТАСС.
Он напомнил, что он обвинил Орбана в продаже чести и независимости Венгрии, в «нанесении ущерба национальным интересам», и назвал его правительство вероломным».
Спикер парламента Кевер напомнил Дюрчаню, что он не имеет права оскорблять главу правительства, даже если не согласен с его политическими взглядами, и лишил его слова.
На последних выборах 2022 года Демократическая коалиция получила 15 мест из 199 в венгерском парламенте. Однако популярность партии снизилась, и часть ее сторонников перешла к новой оппозиционной партии «Тиса», созданной бывшим правительственным чиновником Петером Мадьяром.
Ранее активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался напасть на Орбана во время пресс-конференции премьера в Европарламенте.
Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ