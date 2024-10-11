В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.6 комментариев
Силовики: Освобождение Островского в ДНР открыло путь в Курахово для ВС России
Силовики: С освобождением Островского в ДНР для ВС России открывается дорога в Курахово
Освобождение поселка Островское в Донецкой народной республике открывает российским войскам стратегически важный путь в город Курахово, что подчеркивает его тактическую значимость в регионе, сообщили в силовых структурах.
Представители силовых структур подчеркнули, что освобождение данного населенного пункта открывает прямую дорогу на Курахово, с которым Островское граничит. По его словам, этот этап имеет особую тактическую важность для дальнейшей операции, передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска в последние семь дней освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, в последние сутки освобождено Островское в республике.
Ранее российские военные сообщали, что подразделение ВСУ, прибывшее на ротацию в населенный пункт Желанное в ДНР, перепутало российских штурмовиков со своими и погибло.