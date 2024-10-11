Силовики: С освобождением Островского в ДНР для ВС России открывается дорога в Курахово

Tекст: Дарья Григоренко

Представители силовых структур подчеркнули, что освобождение данного населенного пункта открывает прямую дорогу на Курахово, с которым Островское граничит. По его словам, этот этап имеет особую тактическую важность для дальнейшей операции, передает ТАСС.

Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска в последние семь дней освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, в последние сутки освобождено Островское в республике.

Ранее российские военные сообщали, что подразделение ВСУ, прибывшее на ротацию в населенный пункт Желанное в ДНР, перепутало российских штурмовиков со своими и погибло.