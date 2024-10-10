Премьер Грузии заявил о реальных шансах мирно вернуть Абхазию и Южную Осетию

Кобахидзе счел «абсолютно реальной» возможность мирного возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии

Tекст: Антон Антонов

«В 1988, в 1989 и даже в 1990 году никто не верил в то, что Советский Союз мог распасться, однако к концу 1991 года он распался», – приводит ТАСС слова Кобахидзе, сказанные в интервью Общественному вещателю Грузии.

Кобахидзе подчеркнул, что для достижения этой цели важны будут конкретные процессы. «Я думаю, что восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является абсолютно реальным», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в сентябре допустил возможность извинения со стороны Тбилиси перед Южной Осетией за агрессию августа 2008 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом жить с ней в единой стране и выразил надежду на восстановление разрушенных отношений между народами региона. МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом подписать соглашение о неприменении силы, ответив на заявление грузинского премьера.