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Назван примерный срок голосования по импичменту Зурабишвили в Грузии
Парламент Грузии собрался провести голосование по импичменту Зурабишвили в ноябре – декабре
Вопрос импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили вынесут на голосование в конце ноября или в начале декабря, в зависимости от даты первого заседания нового парламента, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее импичмент», – приводит слова Кобахидзе ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил о намерении правящей партии «Грузинская мечта» снова вынести импичмент президенту. В 2023 году «Грузинская мечта» уже запускала процедуру импичмента, но тогда Зурабишвили сохранила свой пост.
Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. В правящей партии называют предстоящие выборы «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране «второй фронт» против России. Папуашвили не исключал, что по итогам выборов возможна попытка организации очередной цветной революции.