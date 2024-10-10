Москалькова заявила о важности здорового образа жизни для устойчивого развития

Tекст: Дарья Григоренко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подробно рассказал о государственной программе гарантий в области медицины, включая поддержку материнства и детства, а также о высокой степени лекарственного обеспечения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.



Татьяна Москалькова отметила роль здоровья как ключевого элемента устойчивого развития. Она подчеркнула существующие проблемы с доступом к медицинской помощи и неравенство, которые обсуждаются на международной площадке. Москалькова также заявила о недопустимости санкций, ограничивающих доступ к медицинским средствам.

Омбудсмены из разных стран поделились своим опытом и предложениями. Кыргызский омбудсмен Джамиля Джаманбаева рассказала о проблемах граждан в психиатрических учреждениях, а азербайджанская коллега Сабина Алиева отметила значение цифровизации в здравоохранении. Артур Ластаев из Казахстана подчеркнул важность независимости тюремной медицины, а представитель Ирана Забиулла Ходаян выделил значимость диалога для улучшения здравоохранения.

В завершение конференции Москалькова выразила уверенность в том, что все предложения найдут отражение в итоговом документе, который будет направлен международным организациям и властям. Она подчеркнула, что медицинские средства должны быть доступны всем и что санкции против них недопустимы.

В мероприятии участвовали представители 59 стран, уполномоченные по правам человека, органы власти, ученые и эксперты. Всего в конференции зарегистрировались 334 участника, в том числе представители 12 международных организаций. Были зачитаны приветствия от президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.