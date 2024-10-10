Ученые: Одиночество увеличивает риск слабоумия

Американские ученые установили, что деменция чаще возникает у одиноких людей

Tекст: Ольга Иванова

Исследователи из Медицинского колледжа при флоридском университете установили, что одинокие люди находятся в группе повышенного риска развития деменции. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Nature Mental Health (NMН), вероятность когнитивных нарушений у них выше на 15%, а риск развития деменции увеличивается на 31%.

Специалисты провели исследование на основе данных о здоровье шестисот тысяч человек из разных стран. В рамках работы они оценивали социальные навыки участников и изучали, сколько времени те тратят на общение с семьей и друзьями.

По мнению ученых, развитие деменции у одиноких связано с недостатком стимулов для использования умственных способностей в социальной среде. «У одиноких людей меньше возможностей для социальной активности, что может негативно сказываться на их когнитивных функциях», – заявили эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Китая и Австралии использовали искусственный интеллект для анализа миллиардов последовательностей РНК, с помощью которого были обнаружены около 162 тыс. новых видов вирусов, ранее неизвестных науке.

