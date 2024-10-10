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Победители конкурса «Флагманы образования» объявлены в Волгограде
Десять студентов стали победителями конкурса «Флагманы образования» в Волгограде
В Волгограде прошел финал конкурса «Флагманы образования», где победили десять студентов из разных регионов России, подтвердивших свою готовность к педагогической карьере.
Проект, поддерживаемый Минпросвещения, направлен на создание кадрового резерва в образовательной сфере, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам исполнительного директора АНО «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, конкурс формирует всероссийское движение, меняющее облик отечественного образования. Он подчеркнул, что каждое достижение участников становится частью фундамента будущего России.
В 2024 году в дистанционном этапе конкурса приняли участие 12 097 студентов, из которых 300 были приглашены в финал. Конкурсные испытания длились четыре дня и включали самопрезентации, иммерсивные кейсы и «Лабораторию инноваций».
Участникам также была предложена просветительская программа с лекциями экспертов в области образования, включая обсуждение влияния современных технологий на обучение. Кроме того, финалисты могли принимать участие в отборе в международную волонтерскую программу «Послы русского языка в мире».
На церемонии закрытия победители получили подарки от партнеров, включая ноутбуки от Группы компаний «Просвещение» и сертификаты на образовательные программы от Центра знаний «Машук». Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».