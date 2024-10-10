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    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 16:28 • Новости дня

    Путин поручил Минобороны организацию безопасности на объектах с ядерным оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения.

    «[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] организует и осуществляет федеральный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», – передает ТАСС текст указа президента.

    Ранее Путин заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России – предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

    9 октября 2024, 21:16 • Новости дня
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сербии Александр Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, что отметили сербские СМИ.

    Издание Danas сообщило, что Вучич не отправил поздравление с днем рождения Путину. В Белграде не озвучили официальных причин для такого решения со стороны Вучича, передает «Московский комсомолец».

    Адвокат Никола Лакич, популярный в Сербии, отметил, что в течение восьми лет, пока Вучич занимает президентский пост, он ежегодно поздравлял Путина в этот день. «В этом году поздравлений не было», – подчеркнул Лакич. По мнению Лакича, раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку это стало более выгодно для сербского лидера.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран, считающихся недружественными России, не направили поздравления президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения.

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    9 октября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте промышленного производства в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

    Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura, который будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

    Ожидается, что в 2024 году предприятие произведет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем производства увеличится до 8 тыс. автомобилей в год с дальнейшим ростом при наличии спроса. Стоимость седана варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, передает ТАСС.

    Автомобиль основан на платформе Lada Vesta, но обладает улучшенными характеристиками, такими как увеличенное на 25 см заднее пространство и салон из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

    Основными покупателями Lada Aura, по прогнозам, станут такси, крупные корпоративные автопарки, а также государственные структуры. Предсерийные автомобили уже проходят эксплуатацию в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.

    В среду Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

    Ранее сообщалось, что в Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «АвтоВАЗа».

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    10 октября 2024, 03:32 • Новости дня
    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора

    Губернатор Нижегородской области Никитин в разговоре с Путиным подтвердил, что носит пиджак российского производства

    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора
    @ кадр из видео Ruptly

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в какой стране сшили пиджак главы региона. Никитин заверил, что носит костюм отечественного производства.

    Путин обратил внимание на костюм Никитина во время видеоконференции по запуску новых промышленных объектов. Директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина заявила Путину, что задача предприятия – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ими был обит даже стул, на котором сидит глава государства. Путин поблагодарил ее и выразил надежду, что «так и будет в ближайшее время», передает ТАСС.

    После этого он обратился к Никитину с вопросом: «Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?». Тот заявил, отодвинув край пиджака, что несмотря на отсутствие бирки, костюм – российского производства и сшит из отечественной ткани.

    «К этому нужно стремиться – чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства», – сказал Путин. Он отметил, что в России много талантливых дизайнеров, но стране не хватало качественных тканей в последние десятилетия. По его словам, развитие этой области является важным и перспективным направлением.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    9 октября 2024, 21:06 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке новых нацпроектов

    Путин: Совет по стратегическому развитию вскоре обсудит параметры новых нацпроектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет при президенте РФ по стратегическому развитию вскоре обсудит параметры новых национальных проектов, направленных на обеспечение технологической независимости в ключевых секторах экономики, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи промышленные объекты.

    Путин отметил, что правительство уже завершает «подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики». «В ближайшее время обсудим их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов.

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    10 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Условия безвизового режима расширены на всех грузинских граждан, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Новая редакция указа более не содержит исключений, для которых была нужна виза, передает ТАСС.

    Отмечается, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию без визы для трудовой деятельности, а также с любыми целями на срок более 90 дней. Кроме того, виза отныне не нужна и грузинским гражданам, получающим в России образование.

    Визовый режим с Грузией указом президента России был отменен с 15 мая 2023 года. Однако граждане этой страны могли въезжать в Россию без визы лишь на срок до 90 дней.

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    10 октября 2024, 00:22 • Новости дня
    ВТБ получил разрешение проводить сделки с акциями инвесторов из недружественных стран

    Tекст: Антон Антонов

    ВТБ разрешено совершать сделки с акциями банка, которыми владеют инвесторы из недружественных стран, сообщается в распоряжении президента России Владимира Путина.

    «Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала», – сообщает ТАСС.

    Документ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что ВТБ «и лица, находящиеся под его контролем», могут осуществлять сделки, которые ведут к «установлению, изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц».

    Разрешение дано в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от августа 2022 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВТБ в июне продал часть заблокированных из-за санкций активов другому российскому банку, также находящемуся под санкциями, получив прибыль 16 млрд рублей. Весной суд арестовал активы JPMorgan в России по иску ВТБ.


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    10 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
    Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
    @ Rose/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация, при которой Россия «гнала кругляк за рубеж», а продукцию из древесины импортировала, является неправильной, она меняется к лучшему, но недостаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.

    Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, Путин отметил, что у России «одна из самых больших лесосек в мире».

    «И я с удивлением когда-то <…> обнаружил, что лесосека-то огромная, а продукцию из древесины – самую разную, и бумагу высококачественную <…> – многое из этого мы закупаем за границей», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, речь идет о давнем наблюдении. Однако, по его словам, «ситуация меняется к лучшему не так быстро». Он заявил: «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию».

    Собственные производства Путин назвал «шагом вперед» в верном направлении. Он обещал, что власти России предпримут все необходимые усилия для поддержки подобных предприятий.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    9 октября 2024, 22:38 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность независимости России в турбиностроении

    Путин указал на важность технологической независимости России в сегменте турбиностроения

    Tекст: Антон Антонов

    Для России важна технологическая независимость в сегменте турбиностроения, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах.

    В Крымском районе Краснодарского края при участии президента введена в полную эксплуатацию новая ТЭС «Ударная». Станция оснащена первой серийной отечественной газовой турбиной большой мощности ГТД-110М.

    «То, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически вот в этом сегменте, это очень важно», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Как отметил глава государства, у российского турбиностроения «очень хорошие компетенции», Россия была «в лидерах долгое время» по «некоторым сегментам этой деятельности».

    Однако, как признал Путин, по другим «направлениям, в том числе вот по таким мощным», российская сторона «не работала в этом сегменте». «А вот сейчас начинаем работать, и это очень здорово», – заявил он.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России. Он заявил о росте промышленного производства в стране и подготовке новых нацпроектов, а также поручил расширить выпуск продукции на основе российских технологий.

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    9 октября 2024, 23:58 • Новости дня
    Белый дом признал отсутствие подтверждений созвонов Трампа и Путина

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер признала неподтвержденными слухи о созвонах Трампа и Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о звонках Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину после того, как Трамп покинул пост главы американского государства, являются «предположением», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу», – заявила Жан-Пьер.

    Она также напомнила, что Трамп критиковал выделение дополнительной помощи Украине, передает ТАСС.

    «Но я бы хотела четко дать понять, что не могу подтвердить эти звонки», – сказала она. Журналисты отметили, что Белый дом обычно не комментирует различные предположения. Жан-Пьер заявила, что решение дать комментарий связано с угрозой национальной безопасности из-за позиции Трампа по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утверждения о разговорах Трампа с Путиным были изложены в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года.

    Кроме того, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19». Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

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    9 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    Путин поручил расширить выпуск продукции на основе российских технологий

    Путин поручил увеличить объем и номенклатуру продукции на базе отечественных разработок

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил расширить объемы и номенклатуру продукции, созданной на базе российских научных и инженерных решений, об этом он заявил, открывая по видеосвязи индустриальные объекты

    Путин отметил, что расширение выпуска высокотехнологичной продукции станет ключевой задачей для отечественной промышленности. Президент указал на необходимость оказывать приоритетную поддержку проектам, связанным с разработкой и производством качественных товаров на основе российских технологий, передает ТАСС.

    Путин также добавил, что для поддержки этих проектов будет сформирован и расширен спрос на отечественную продукцию. «Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку. В том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию – на те товары, которые мы можем и должны производить сами, дома, в России, обеспечивая и внутренние потребности, и [потребности] мирового рынка», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты будут сосредоточены на обеспечении технологической независимости страны.

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    9 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

    Как сообщает РИА «Новости», среди ключевых объектов: завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании «Шафт Технолоджи» во Владимирской области, а также целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области, где будет производиться картон для упаковки продуктов питания и бытовой техники.

    На заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области планируется начало серийной сборки Lada Aura. В Крымском районе Краснодарского края при участии президента будет введена в полную эксплуатацию новая ТЭС «Ударная». Ее строительство началось в 2018 году, и по плану она будет обеспечивать более 30% всей электроэнергии в регионе. Важно, что станция оснащена первой серийной отечественной газовой турбиной большой мощности ГТД-110М.

    Также Путин заслушал доклад о деятельности «Первой ткацкой фабрики» в Нижегородской области. Это предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, занимается производством тканей и полотен полного цикла, которые используются в авиапромышленности и для создания спецодежды.

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    9 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что лидеры продолжили общение после церемонии вручения президенту Белоруссии ордена Святого апостола Андрея Первозванного, но на данный момент переговоры завершились, передает ТАСС.

    Ранее Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного в Андреевском зале Кремля.

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    10 октября 2024, 10:22 • Новости дня
    В России разработали двухметровый многофункциональный БПЛА

    Россия завершила разработку многофункционального БПЛА с дальностью более 200 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сибири создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч, способный лететь более 200 километров и выполнять различные задачи.

    Многофункциональный двухметровый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был разработан в Сибири, передает ТАСС. Этот беспилотник способен выполнять широкий спектр задач в условиях специальной военной операции. Он может служить разведчиком, ложной целью для противовоздушной обороны противника, камикадзе и ретранслятором для других дронов.

    БПЛА имеет размах крыльев 220 см и обладает крейсерской скоростью более 80 км/час. По словам представителя «Народного фронта», при использовании в качестве дрона-камикадзе он может достигать скорости 160 км/час во время пикирования на цель. Беспилотник способен летать на высоте около 2 км и преодолевать расстояния более 200 км.

    Новый БПЛА был разработан в Новосибирской области в сотрудничестве с «Кулибин-клубом» «Народного фронта». Беспилотник успешно прошел полигонные испытания, и в ближайшее время его передадут военным для финальных испытаний в боевых условиях.

    Ранее сообщалось, что новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете.

    «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба» для бойцов СВО. «Кулибин-клуб» пообещал тысячи беспилотников российским военным.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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