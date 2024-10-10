Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
Путин поручил Минобороны организацию безопасности на объектах с ядерным оружием
Президент России Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения.
«[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] организует и осуществляет федеральный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», – передает ТАСС текст указа президента.
Ранее Путин заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России – предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.