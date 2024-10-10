Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Путин обсудил с Совбезом развитие уголовно-исправительной системы
Путин обсудил с Совбезом реформы в уголовно-исправительной системе России
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие уголовно-исправительной системы России.
В ходе встречи, прошедшей в очном формате в Кремле, с докладами выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, передает ТАСС.
«У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации», – сказал глава государства, открывая совещание.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой подчеркнул необходимость содержания осужденных в человеческих условиях.