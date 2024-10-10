Путин обсудил с Совбезом развитие уголовно-исправительной системы

СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения

Tекст: Дарья Григоренко

Издание Danas сообщило, что Вучич не отправил поздравление с днем рождения Путину. В Белграде не озвучили официальных причин для такого решения со стороны Вучича, передает «Московский комсомолец».

Адвокат Никола Лакич, популярный в Сербии, отметил, что в течение восьми лет, пока Вучич занимает президентский пост, он ежегодно поздравлял Путина в этот день. «В этом году поздравлений не было», – подчеркнул Лакич. По мнению Лакича, раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку это стало более выгодно для сербского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран, считающихся недружественными России, не направили поздравления президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения.