Миллер заявил о формировании нового газового региона

Миллер рассказал о формировании газового региона в Центральной и Южной Азии

Tекст: Ольга Иванова

Он назвал это явление уникальным и отметил, что новый регион включает Центральную и Южную Азию, Кавказ и Дальний Восток. По словам Миллера, в будущем планируется создание новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении Северо-Восточной Азии, сообщает ТАСС.

Миллер также указал на рост роли стран Глобального Юга в мировом потреблении газа. Он отметил, что 25 лет назад эти страны потребляли 45% мирового спроса на газ, тогда как сейчас этот показатель достиг 55%. По прогнозам компании, к 2050 году доля стран Глобального Юга в мировом энергобалансе поднимется до 70%.

Глава Газпрома подчеркнул важность Китая, Индии и России, которые за девять месяцев 2024 года обеспечили 80% прироста мирового спроса на газ, составившего 60 млрд кубометров. Он также сообщил об удвоении поставок газа в Центральную Азию в январе – сентябре текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Миллер заявил, что Европа сама разрушила спрос на газ, и отметил, что газовый рынок Европы находится в плохом состоянии.

