Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Миллер заявил о формировании нового газового региона
Миллер рассказал о формировании газового региона в Центральной и Южной Азии
На Петербургском международном газовом форуме глава Газпрома Алексей Миллер заявил о формировании нового газового региона.
Он назвал это явление уникальным и отметил, что новый регион включает Центральную и Южную Азию, Кавказ и Дальний Восток. По словам Миллера, в будущем планируется создание новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении Северо-Восточной Азии, сообщает ТАСС.
Миллер также указал на рост роли стран Глобального Юга в мировом потреблении газа. Он отметил, что 25 лет назад эти страны потребляли 45% мирового спроса на газ, тогда как сейчас этот показатель достиг 55%. По прогнозам компании, к 2050 году доля стран Глобального Юга в мировом энергобалансе поднимется до 70%.
Глава Газпрома подчеркнул важность Китая, Индии и России, которые за девять месяцев 2024 года обеспечили 80% прироста мирового спроса на газ, составившего 60 млрд кубометров. Он также сообщил об удвоении поставок газа в Центральную Азию в январе – сентябре текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Миллер заявил, что Европа сама разрушила спрос на газ, и отметил, что газовый рынок Европы находится в плохом состоянии.