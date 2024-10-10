Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории в Курской области несколько месяцев
Американские чиновники прогнозируют, что ВСУ смогут удерживать захваченные территории в Курской области на протяжении нескольких месяцев, сообщило агентство Bloomberg.
Высказанные прогнозы основываются на беспрепятственных поставках, которые продолжают подпитывать ВСУ в Курской области, передает Ura.ru.
Чиновники отметили, что российские войска сосредоточены на контрнаступлении на Украине, что позволяет украинской стороне сохранять контроль над захваченными территориями. «Украина сможет удерживать территорию, на которую ее войска претендуют в Курской области России, по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше», – сообщили в агентстве со ссылкой на свои источники.
Напомним, российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский.