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    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 14:42 • Новости дня

    Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории в Курской области несколько месяцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники прогнозируют, что ВСУ смогут удерживать захваченные территории в Курской области на протяжении нескольких месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

    Высказанные прогнозы основываются на беспрепятственных поставках, которые продолжают подпитывать ВСУ в Курской области, передает Ura.ru.

    Чиновники отметили, что российские войска сосредоточены на контрнаступлении на Украине, что позволяет украинской стороне сохранять контроль над захваченными территориями. «Украина сможет удерживать территорию, на которую ее войска претендуют в Курской области России, по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше», – сообщили в агентстве со ссылкой на свои источники.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский.

    8 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские военные взяли в плен в Курской области пятерых десантников 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен в Курской области украинскую разведгруппу из пяти человек, которые призвали остальных сложить оружие, сообщил представитель силовых структур России.

    Российские военные в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу, передает РИА «Новости».

    На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину.

    Пленные призвали остальных украинских военных на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. «Если можно остаться – лучше бы у вас», – отметил один из украинских десантников, пояснив, что в противном случае ему грозит смерть.

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу в Курской области с помощью дрона-камикадзе.

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, целью которой было получение наград командиром ВСУ, что привело к сдаче солдат в плен из-за отсутствия поддержки.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о недовольстве украинских военных мобилизацией и действиями режима Зеленского, из-за чего они готовы развернуть орудия в сторону Киева.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

    Коментарии (14)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    9 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила две атаки в сторону Любимовки и Плехово, в зоне ее действий ВСУ потеряли до 20 человек.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й и 129-й бригад теробороны у Бондаревки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Мелового, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Также авиация и ракетные войска ударили по резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны у Беловод, Бунякино, Катериновки, Журавки, Макеевки, Мирлог, Павловки, Новониколаевки, Речки, Стариково и Степановки в Сумской области. В этом районе украинская армия потеряла до 100 человек.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 350 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 891 бронемашину, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    9 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ

    Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми солдатами ВСУ в приграничном районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» Иса Салимсултанов рассказал, что столкнулся с военнослужащими ВСУ, маскировавшимися под российских военных в одном из приграничных районов. Он заметил, что они говорили на украинском языке.

    Имам рассказал РИА «Новости», как в одном из приграничных районов Курской области он встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму. Это произошло в начальные дни нападения ВСУ на регион.

    Салимсултанов обнаружил обстрелянные машины в одном из поселков, где не было ни людей, ни животных. Стремясь узнать подробности, он направился в открытый магазин, где наткнулся на людей в российской форме. После обмена приветствиями и короткого разговора, он понял, что это не российские солдаты, когда один из них заговорил на украинском языке, угрожая ему.

    Имам рассказал, что солдаты ВСУ спросили его, кто он и что здесь делает, проверили его документы и потребовали ключи от его автомобиля. Один из них, говоря на украинском, угрожал ему, после чего отнял ключи и отбросил их в сторону. Солдаты уехали на пикапе, после чего имам смог найти ключи и эвакуировать двух женщин из опасного района.

    Ранее посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что более 300 мирных жителей пострадали в Курской области из-за действий ВСУ, а около 70 человек погибли.

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    8 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек, сообщило министерство обороны.

    ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    Кроме того, она отразила две контратаки в сторону Любимовки, Плехово и Русского Поречного и сорвала попытки атак в сторону Ольговки.

    В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и автомобиль.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Дарьино, Колмакова, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й бригады теробороны у Бунякино, Катериновки, Макеевки, Мирлог, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 250 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    9 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    В Минобороны рассказали подробности освобождения Покровского в Курской области

    Минобороны: ВСУ в панике сбежали из Покровского Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики отступали с хутора Покровский в Курской области в спешке, поскольку российские десантники стремительно провели штурм, сообщило Министерство обороны России.

    По ходу продвижения в хуторе десантники ВС России взяли штурмом опорные пункты ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Десантники вскрыли основные огневые средства украинских боевиков, штурм начался сразу после артиллерийской подготовки. Завидев десантников, украинские военнослужащие в панике сбежали с позиций.

    Командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады заявил, что при освобождении Покровского задействовали штурмовые группы на БМП-2. «Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Покровского и Новой Сорочины от украинских боевиков в Курской области.

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    9 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья
    В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья, сообщил губернатор Алексей Смирнов, утвердивший новую структуру исполнительных органов власти региона.

    «Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», – отметил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Ранее было объявлено, что первым заместителем губернатора – председателем правительства Курской области назначен Алексей Дедов. В его прямом подчинении теперь будут находиться министерство имущества, министерство финансов и бюджетного контроля, Государственная жилищная инспекция, а также другие органы власти. Среди них министерство правового обеспечения и министерство архитектуры и градостроительства, которые были преобразованы из соответствующих департамента и комитета, уточнил губернатор.

    Также Смирнов добавил, что в ходе изменений комитеты по труду и занятости населения и по тарифам и ценам преобразованы в министерства. Отдельные органы власти теперь будут представлены министерством внутренней политики и комитетом молодежной политики, подчеркнул он.

    Ранее Смирнов сообщил, что жители Курской области, потерявшие дома из-за обстрела украинских военных, смогут получить сертификаты на строительство нового жилья.

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    8 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Росгвардия показала уничтожение украинской ДРГ в Курской области

    Бойцы Росгвардии уничтожили ДРГ противника, укрывшуюся за грузовиком в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало при помощи дрона-камикадзе украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области, следует из видео ведомства.

    На видеозаписи, представленной Росгвардией, видно, как спецподразделение, выполняющее задачи в Курской области, эффективно ликвидировало противника с применением дрона-камикадзе. Для успешного проведения операции мото-FPV расчет выбрал оптимальное место для запуска квадрокоптера, что позволило своевременно обнаружить укрытую группу, следует из сообщения в Telegram-канале Росгвардии.

    После того как диверсанты были уничтожены, бойцы переместились на новое место, чтобы избежать потенциальной угрозы и обеспечить безопасность дальнейших операций на территории.

    Ранее российские штурмовики Су-25 нарушили планы ротации ВСУ, уничтожив их силы и бронетехнику в Курской области.

    Российские артиллеристы также уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области, используя точечный артиллерийский удар.

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    7 октября 2024, 18:24 • Новости дня
    Ми-28НМ поразил украинскую бронетехнику в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничной зоне Курской области ударами вертолета Ми-28НМ уничтожена украинская бронетехника и личный состав ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Ми-28НМ ударил авиационными средствами поражения по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ, после применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Авианаводчик доложил, что личный состав и военная бронетехника ВСУ были уничтожены.

    Ранее армейская авиация также успешно наносила удары по силам ВСУ в Курской области.

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    8 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    МИД оценил число жертв в Курской области от действий ВСУ

    Посол Мирошник сообщил о более 300 пострадавших и 70 погибших в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 300 мирных жителей пострадали, а около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, сообщил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Однако он подчеркнул, что эти цифры могут быть занижены. «Это, мне кажется, вершина айсберга, потому что значительная часть людей – это люди, пострадавшие на той территории, которую контролируют украинские боевики», – отметил Мирошник.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    В то же время директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ.

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    8 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    СК возбудил дело против наемников ВСУ за убийства в Курской области

    СК: Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства трех жителей Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил дело против военнослужащих и наемников ВСУ по факту убийства трех граждан с особой жестокостью в Суджанском районе, сообщило Главное военное следственное управление СК.

    Инцидент произошел в начале августа 2024 года в Суджанском районе. В состав участников преступления вошли бойцы из различных бригад украинских сил, включая 22-ю отдельную механизированную бригаду, 80-ю десантно-штурмовую и 61-ю механизированную, а также представители иных военизированных и наемнических групп, передает ТАСС.

    Следствие полагает, что преступление было совершено в условиях вооруженного конфликта. Убийство характеризуется особой жестокостью, что и стало основанием для возбуждения дела.

    Ранее против боевиков ВСУ было возбуждено дело за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области.

    Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в результате действий ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о преступлениях, которые совершили ВСУ в Курской области.

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    9 октября 2024, 10:27 • Новости дня
    Итальянский журналист незаконно пересек границу России

    Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области с украинскими военными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно пересек границу России и посетил Курскую область в сопровождении украинских военных.

    Корреспондент итальянского издания Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно проник в Курскую область, пишет РИА «Новости». В своем материале, опубликованном в Corriere della Sera, журналист утверждает, что пересек российскую границу в сопровождении украинских военных.

    По данным, опубликованным на сайте издания, Кремонези, который является специальным корреспондентом, работает в Corriere della Sera с 1989 года. В публикации он рассказал о своих впечатлениях от визита в курскую Суджу, не уточняя, каким образом ему удалось пересечь границу.

    Ранее Федеральная служба безопасности возбудила дела в отношении немецкого и украинского журналистов, которые незаконно пересекли границу в Судже. Также сообщалось, что ФСБ начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, отметив, что дела касаются 12 иностранных корреспондентов.

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    8 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские штурмовики Су-25 нарушили планы ротации ВСУ, уничтожив их силы и бронетехнику в Курской области, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, российские штурмовики Су-25 успешно сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС.

    Операция проводилась по разведывательным данным, в результате чего была уничтожена живая сила и бронетехника противника.

    Также в Минобороны заявили, что экипажи Су-25 эффективно применили авиационные ракеты по разведанным целям, после чего выполнили противоракетный маневр для противодействия возможным ударам с земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничной зоне Курской области российский вертолет Ми-28НМ произвел удары, уничтожив украинскую бронетехнику и личный состав ВСУ, что было подтверждено Минобороны России.

    Ранее армейская авиация также успешно наносила удары по силам ВСУ в Курской области.

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    8 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    В Курске решили организовать приют для животных из приграничных районов

    Волонтеры сообщили о создании приюта для приграничных животных в Курске

    Tекст: Вера Басилая

    В Курске планируется создание пункта временного размещения для животных, эвакуированных из приграничных районов, чтобы обеспечить их временным жильем и заботой.

    В Курске предполагается организовать пункт временного размещения (ПВР) для животных, эвакуированных из приграничных районов, сообщает Telegram-канал «Секунда».

    Инициатива создания такого приюта принадлежит волонтерам из организации «Кошкин Дом Донецк», которые активно помогают животным в курском приграничье. Они отмечают, что перемещение животных в Донецк или ожидание их распределения в «котомобиле» не является оптимальным решением.

    Как рассказали волонтеры, идея уже нашла поддержку у комитета ветеринарной медицины Курска и ряда неравнодушных горожан. Это позволит обеспечить временное размещение и уход за животными, пока для них не найдутся новые или старые хозяева.

    Недавно из Глушково волонтеры эвакуировали шестерых котов, которые находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они под опекой группы «Хвост трубой», ведется поиск их владельцев.

    Ранее волонтеры эвакуировали питомцев приюта для бездомных животных в Курской области, а до этого Московский зоопарк помог вывезти животных из приюта в Курской области.

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    Россия снизила присутствие в США накануне выборов

    Владимир Путин снял с должности посла России в США Анатолия Антонова, проработавшего в Штатах с 2017 года. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что отставка дипломата никак не скажется на уровне отношений Москвы и Вашингтона. Антонов покинул пост в преддверии выборов американского лидера. Почему выбрано такое время для смены посла и что ждет преемника Антонова? Подробности

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    Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности

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    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

    В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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