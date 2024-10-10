Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Диетолог назвала опасные для фигуры блюда на ужин
Диетолог предупредила о вреде жареного мяса на ужин
Врач-эндокринолог Оксана Михалева назвала жареное мясо с картошкой одним из самых неблагоприятных ужинов для контроля веса из-за его высокой калорийности и содержания жиров и углеводов.
Михалева подчеркнула, что это связано с высоким содержанием калорий, жиров и простых углеводов в таких блюдах, которые накапливаются в зону талии на длительный срок, передает Газета.Ru.
Она добавила, что потребление легкоусвояемой и калорийной пищи вечером препятствует сжиганию калорий. По словам врача, это связано с тем, что такая еда вызывает усталость и расслабление, побуждая скорее прилечь, чем заняться физической активностью. Также она нарушает выработку гормонов, отвечающих за сжигание жиров, и увеличивает уровень инсулина, способствуя образованию висцерального жира.
Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург объяснил, почему мужчины чаще женщин сталкиваются с проблемой лишнего веса.