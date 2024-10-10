Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Песков: Путин использует одежду российских брендов
Президент Владимир Путин активно использует одежду российских производителей, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что в последние два года в стране возросли объемы одежды российского производства.
В среду президент в ходе церемонии запуска промышленных объектов заметил у главы Нижегородской области Глеба Никитина российский костюм и отметил, что граждане России заслуживают качественной продукции.