Песков: Кремль не интересует тема квадроберов

Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.0 комментариев
Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».5 комментариев
Как пишет Assosiated Press, эти утверждения содержатся в новой книге известного журналиста Боба Вудворда, автора расследования, приведшего к «Уотергейтскому скандалу». Книга под названием «Война» будет опубликована 15 октября и основана на интервью с участниками событий, передает РБК.
Согласно книге, Байден выразил мнение о том, что Обама недооценил российского президента Владимира Путина в 2014 году. В одном из приводимых в книге разговоров Байден якобы сказал своему другу: «They f**** up in 2014, Barack never took Putin seriously», что можно перевести как «Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьезно».
Весной этого года, по словам Вудворда, Байден также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем» за решения по Газе.
Стоит отметить, что в июле этого года американские СМИ написали, что неофициальный комитет демократов, состоящий в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, устроил заговор, чтобы заставить Байдена отказаться от участия в выборах президента США. В конце июля Байден действительно заявил о выходе из президентской гонки.
Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий
Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.
Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».
Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.
«Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание
Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.
Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.
Зеленский утверждает, что Россия якобы «геополитически проиграет», если Украина вступит в Североатлантический альянс, передают «Ведомости». По его словам, членство Украины в НАТО станет настоящим шагом к миру в регионе.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что план завершения конфликта будет представлен западным партнерам, а лишь затем гражданам страны в усеченном виде. По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности.
Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.
Немецкий генерал Фрейдинг: Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
По его словам, с весны текущего года темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».
«У нас есть представление о количестве украинских призывников. И с весны оно значительно выросло, а именно в пятизначном диапазоне», – заявил Фрейдинг.
Ранее украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.
Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН
Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».
Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.
По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».
«При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.
Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.
Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.
Позиции Patriot поражены у Пашены Балки в Днепропетровской области, уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и пусковая установка ЗРК Patriot, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Отмечается, что уничтожен личный состав дивизиона ЗРК, состоящий из украинских военных. Еще одна пусковая установка Patriot получила повреждения.
В августе Минобороны сообщало об уничтожении других ЗРК Patriot «Искандерами» в Днепропетровской области.
Захарова охарактеризовала квадробинг как вызванное недостатком внимания к детям явление
Она предположила, что таким образом дети пытаются привлечь внимание близких к своим нуждам, передает РИА «Новости».
Захарова отметила, что квадробинг, как и другие явления, возникшие на Западе, требует повышенного внимания, так как они деструктивны. Она подчеркнула, что важным способом борьбы с данным явлением является «повышенное внимание и безграничная любовь к детям».
Квадробинг представляет собой вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных, используя маски и накладные хвосты. Участники изображают лис, волков и других животных. Несмотря на то что это движение стало популярным среди молодежи, оно вызывает негатив у окружающих, что привело к общественной дискуссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение квадроберов, популярное среди детей, является полностью несостоятельным.
Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, призналась, что мечтает вернуться в Россию, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что условия работы тренером в США ограничены, и ей не хочется преподавать в Америке в школе, потому что это «начинающий уровень».
«Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву – обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала», – заявила олимпийская чемпионка.
Пахалина отметила, что ее любовь к Москве и России остается неизменной, но из-за семейных обстоятельств вынуждена находиться в США.
«В США неплохо, но это не дом, это не Россия», – заявила Пахалина, добавив, что такой страны, как наша, больше нигде нет.
Пахалина помимо золота Сиднея завоевала три серебряные и одну бронзовую олимпийские награды. Она трехкратная чемпионка мира.
На прошлой неделе Пахалина была включена в Международный зал славы плавания в США.
Тренер и отец Юлии Владимир Пахалин считал, что выступление на Олимпиаде в Пекине было лучшим в карьере его дочери.
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.
«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу, – сказал глава правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди». – В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там».
По его словам, «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее».
«Нам же навязывали мнение о том, что мы должны завидовать украинскому государству и народу этой страны», – отметил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, «до сих пор при освещении ситуации на Украине грузинские телекомпании буллингуют и называют «пособниками России», если те показывают разрушения».
«Те, кому не нравится правда, являются сторонниками войны в нашей стране, открытия второго фронта», – заявил он.
Ранее посол ЕС в Грузии Павел Херчински резко выступил против этих баннеров, которые не нравятся также грузинской оппозиции.
Издание Danas сообщило, что Вучич не отправил поздравление с днем рождения Путину. В Белграде не озвучили официальных причин для такого решения со стороны Вучича, передает «Московский комсомолец».
Адвокат Никола Лакич, популярный в Сербии, отметил, что в течение восьми лет, пока Вучич занимает президентский пост, он ежегодно поздравлял Путина в этот день. «В этом году поздравлений не было», – подчеркнул Лакич. По мнению Лакича, раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку это стало более выгодно для сербского лидера.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран, считающихся недружественными России, не направили поздравления президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения.
Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.
Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.
Ожидается, что в 2024 году предприятие произведет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем производства увеличится до 8 тыс. автомобилей в год с дальнейшим ростом при наличии спроса. Стоимость седана варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, передает ТАСС.
Автомобиль основан на платформе Lada Vesta, но обладает улучшенными характеристиками, такими как увеличенное на 25 см заднее пространство и салон из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
Основными покупателями Lada Aura, по прогнозам, станут такси, крупные корпоративные автопарки, а также государственные структуры. Предсерийные автомобили уже проходят эксплуатацию в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.
В среду Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.
Ранее сообщалось, что в Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «АвтоВАЗа».
Видео опубликовали «Вести.Ру». В четверг на канале «Россия 1» выходит документальный фильм Сигала «Во имя справедливости».
Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году, передает РБК.
Боевики узнали кинозвезду и рассказали ему об условиях своего содержания. Один из них сказал: «К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться». Он подтвердил, что «условия приемлемы». Сигал спросил его, хочет ли заключенный вернуться домой; тот ответил, что мечтает об этом.
Напомним, Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Летом 2022 года в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией). Тогда Сигал посетил СИЗО в Еленовке.
Губернатор Нижегородской области Никитин в разговоре с Путиным подтвердил, что носит пиджак российского производства
Путин обратил внимание на костюм Никитина во время видеоконференции по запуску новых промышленных объектов. Директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина заявила Путину, что задача предприятия – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ими был обит даже стул, на котором сидит глава государства. Путин поблагодарил ее и выразил надежду, что «так и будет в ближайшее время», передает ТАСС.
После этого он обратился к Никитину с вопросом: «Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?». Тот заявил, отодвинув край пиджака, что несмотря на отсутствие бирки, костюм – российского производства и сшит из отечественной ткани.
«К этому нужно стремиться – чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства», – сказал Путин. Он отметил, что в России много талантливых дизайнеров, но стране не хватало качественных тканей в последние десятилетия. По его словам, развитие этой области является важным и перспективным направлением.
Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.
В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и недостаточном разнообразии ассортимента в магазинах, сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что на прилавках магазинов ассортимент рыбы оставляет желать лучшего. «Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», – сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы (филе трески) также выросла до 2 тыс. рублей за килограмм. Матвиенко сказала, что власти должны учитывать влияние своих решений на нагрузку на предприятия отрасли.
Она также подчеркнула важность понимания сложности работы рыбаков, отметив при этом, что объем добычи водных биоресурсов в 2023 году вырос до 5,3 млн тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Это позволяет сохранять статус России как одной из крупнейших рыболовных держав, но при условии доступности рыбы для граждан.
Ранее Роскачество исследовало рынок консервированной сайры и выяснило, что некоторые производители используют более дешевые виды рыб, такие как тихоокеанская сельдь и дальневосточные сардины.