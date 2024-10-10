Стартовала программа «Женщина-лидер» для жительниц Донбасса и Новороссии

Впервые образовательный поток по развитию женского лидерства и женской повестки был посвящен жительницам Донбасса и Новороссии. Его участницами стали 120 женщин из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С приветственным словом к участницам программы обратилась первый зампредседателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

Сенатор поздравила новых участниц с началом образовательной программы и поприветствовала в сообществе женщин-лидеров.

«Сегодня 120 женщин из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей присоединяются к большой семье женщин-лидеров. Вы станете частью сообщества, в котором уже порядка полутора тысяч выпускниц программы. У вас появятся подруги, единомышленницы в 42 странах мира и 84 субъектах Российской Федерации. Вместе с командой наставников вам предстоит увлекательное время. Новые знания и управленческие компетенции, ориентированные на решение конкретных задач, разработка социально-ориентированных проектов ждут вас на программе», – сказала Карелова.

Сенатор отдельно отметила, что программа «Женщина-лидер» обучает всем инструментам, способствующим реализации социально значимых проектов, которые участницы разработают в ходе регионального потока.

«Особенно важно то, что у вас будет возможность реализовать проекты, разработанные во время обучения. В своих регионах, в первую очередь, вы хорошо знаете, каких изменений ждут ваши земляки. Уверена, что вы сможете предложить такие идеи, которые будут способствовать улучшению качества жизни граждан. Убеждена, что вместе мы сможем достичь больших результатов, а ваше участие в образовательной программе послужит поиску ответов на вызовы современности, развитию новых проектов, а также вашему дальнейшему продвижению», – подчеркнула Карелова.

Проректор мастерской управления «Сенеж», член совета Евразийского женского форума и координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина поделилась, что идея создания потока для женщин с исторических территорий родилась еще в день, когда президент России Владимир Путин объявил об их возвращении в состав Российской Федерации, и с тех пор была проделана большая работа по созданию уникальной образовательной программы.

«Женщины всегда играли ключевую роль в социальных проектах, часто оставаясь на передовой, даже когда это было незамеченным. Мы, организаторы программы, хорошо понимаем, что у нас есть чему вас научить – от стратегий управления до выработки устойчивых решений. Но, если честно, мы уверены, что именно вы, участницы, научите нас многому. Ваши истории, опыт и знания обогатят всех нас, а вместе мы сможем найти еще более рациональные и креативные подходы к тем вызовам, с которыми сталкиваемся в обществе. Наконец, я хочу сказать – добро пожаловать в семью! Семью женщин-лидеров, которые поддерживают друг друга и готовы вместе преодолевать любые преграды. В этом сообществе нет места конкуренции – есть только взаимная поддержка, искреннее желание видеть успех друг друга и вместе строить лучшее будущее. Мы здесь не только для того, чтобы учиться, но и чтобы стать сильнее, объединив наш опыт и усилия», – сказала Афонина.