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Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебного полета
Самолет Як-130 упал в Волгоградской области, началась проверка инцидента военной прокуратурой
В Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130, военная прокуратура Южного военного округа начала проверку, информация о судьбе пилотов пока отсутствует.
Учебный самолет Як-130 потерпел крушение на территории Волгоградской области, передает ТАСС.
Согласно сообщению военной прокуратуры Южного военного округа, по факту данного инцидента начата проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета Як-130 под городом Барановичи в Белоруссии погибли два летчика, экипаж во время полета обнаружил техническую неисправность.
Ранее учебно-боевой легкий штурмовик Як-130 разбился в Новониколаевском районе Волгоградской области.