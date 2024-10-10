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    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
    Путин заявил о подготовке новых нацпроектов
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    В ЕС договорились о кредите для Украины под доходы от активов России
    Захарова назвала причины появления квадробинга
    ВТБ получил разрешение проводить сделки с акциями инвесторов из недружественных стран
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    27 комментариев
    10 октября 2024, 08:16 • Новости дня

    Стоимость нефти выросла после двух дней снижения

    Мировые цены на нефть коррекционно выросли после двух дней снижения

    Мировые цены на нефть в четверг коррекционно поднимаются после двух негативных торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.50 растет на 0,78%, до 77,18 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,85%, до 73,86 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что два дня до этого нефть дешевела. Смена направления цен может быть вызвана тем, что трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке: усиление конфликта может привести к перебоям в поставках сырья.

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    9 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден использовал нецензурные выражения в адрес других политических лидеров, включая бывшего президента США Барака Обаму и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили СМИ.

    Как пишет Assosiated Press, эти утверждения содержатся в новой книге известного журналиста Боба Вудворда, автора расследования, приведшего к «Уотергейтскому скандалу». Книга под названием «Война» будет опубликована 15 октября и основана на интервью с участниками событий, передает РБК.

    Согласно книге, Байден выразил мнение о том, что Обама недооценил российского президента Владимира Путина в 2014 году. В одном из приводимых в книге разговоров Байден якобы сказал своему другу: «They f**** up in 2014, Barack never took Putin seriously», что можно перевести как «Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьезно».

    Весной этого года, по словам Вудворда, Байден также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем» за решения по Газе.

    Стоит отметить, что в июле этого года американские СМИ написали, что неофициальный комитет демократов, состоящий в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, устроил заговор, чтобы заставить Байдена отказаться от участия в выборах президента США. В конце июля Байден действительно заявил о выходе из президентской гонки.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 18:52 • Новости дня
    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Немецкий генерал Фрейдинг: Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников, заявил генерал немецкой армии Кристиан Фрейдинг, сообщает издание Taggesschau.

    По его словам, с весны текущего года темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».

    «У нас есть представление о количестве украинских призывников. И с весны оно значительно выросло, а именно в пятизначном диапазоне», – заявил Фрейдинг.

    Ранее украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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    9 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Хорватии заявил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

    Зеленский утверждает, что Россия якобы «геополитически проиграет», если Украина вступит в Североатлантический альянс, передают «Ведомости». По его словам, членство Украины в НАТО станет настоящим шагом к миру в регионе.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что план завершения конфликта будет представлен западным партнерам, а лишь затем гражданам страны в усеченном виде. По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.


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    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Коментарии (6)
    9 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол

    Российские войска поразили цех сборки дронов ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через Оскол, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.

    По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.

    Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.

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    9 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

    Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за призывы к терроризму и фейки

    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, проживающую в Праге и ведущую канал на YouTube, объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

    Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева, известная по работе на канале «Россия 1», объявлена в международный розыск. Как передает РИА «Новости», ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и других неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

    Замоскворецкий суд Москвы постановил заочно арестовать Курбангалееву на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России, либо в случае ее экстрадиции или депортации в РФ. Обвинения включают ч. 2 ст. 205-2 и п. «д» ч. 2 ст. 207-3 УК РФ.

    Фарида Курбангалеева проживает в Праге с 2018 года и ведет собственный канал на YouTube. В июне текущего года Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. Ранее ее имя добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете. Ранее МВД России объявило ее в розыск, а Минюст внес в реестр иностранных агентов.

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    10 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

    Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

    Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

    По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

    «При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

    Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

    Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    9 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по дивизиону американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщило Минобороны России.

    Позиции Patriot поражены у Пашены Балки в Днепропетровской области, уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и пусковая установка ЗРК Patriot, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что уничтожен личный состав дивизиона ЗРК, состоящий из украинских военных. Еще одна пусковая установка Patriot получила повреждения.

    В августе Минобороны сообщало об уничтожении других ЗРК Patriot «Искандерами» в Днепропетровской области.

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    9 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте

    Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве российской армии в личном составе и технике, что привело к сложной обстановке на всей линии фронта.

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.

    Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    9 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Захарова назвала причины появления квадробинга

    Захарова охарактеризовала квадробинг как вызванное недостатком внимания к детям явление

    Захарова назвала причины появления квадробинга
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям.

    Она предположила, что таким образом дети пытаются привлечь внимание близких к своим нуждам, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что квадробинг, как и другие явления, возникшие на Западе, требует повышенного внимания, так как они деструктивны. Она подчеркнула, что важным способом борьбы с данным явлением является «повышенное внимание и безграничная любовь к детям».

    Квадробинг представляет собой вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных, используя маски и накладные хвосты. Участники изображают лис, волков и других животных. Несмотря на то что это движение стало популярным среди молодежи, оно вызывает негатив у окружающих, что привело к общественной дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение квадроберов, популярное среди детей, является полностью несостоятельным.

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    9 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.

    Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.

    В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.

    Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.

    По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

    Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.

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    9 октября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте промышленного производства в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

    Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    9 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и скудном ассортименте в магазинах России
    Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и скудном ассортименте в магазинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах, подчеркнув необходимость осторожного регулирования отрасли.

    В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и недостаточном разнообразии ассортимента в магазинах, сообщает РИА «Новости».

    Она отметила, что на прилавках магазинов ассортимент рыбы оставляет желать лучшего. «Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», – сказала Матвиенко.

    Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы (филе трески) также выросла до 2 тыс. рублей за килограмм. Матвиенко сказала, что власти должны учитывать влияние своих решений на нагрузку на предприятия отрасли.

    Она также подчеркнула важность понимания сложности работы рыбаков, отметив при этом, что объем добычи водных биоресурсов в 2023 году вырос до 5,3 млн тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Это позволяет сохранять статус России как одной из крупнейших рыболовных держав, но при условии доступности рыбы для граждан.

    Ранее Роскачество исследовало рынок консервированной сайры и выяснило, что некоторые производители используют более дешевые виды рыб, такие как тихоокеанская сельдь и дальневосточные сардины.

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