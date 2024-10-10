Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».4 комментария
Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в США
Минюст США сообщил о задержании в Португалии и ожидаемой экстрадиции главы компании Gotbit россиянина Андрюнина
США ожидают экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии якобы за отмывание денег, сообщил минюст США.
Андрюнин был арестован 8 октября. «Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», – сообщает минюст США. Gotbit названа «известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют», передает РИА «Новости».
Еще двум россиянам предъявлено обвинение в мошенничествес использованием электронных средств и сговоре с целью манипуляции рынком криптовалют. «Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit», – сказано в сообщении.
Власти США утверждают, что обвиняемые получали прибыль, исчислявшуюся десятками миллионов долларов, в результате фиктивных сделок по продаже ценных бумаг, передает ТАСС.
Дело Андрюнина является частью более широкого расследования, направленного, как утверждается, против мошенничества на рынке криптовалют. Обвинения затронули еще 15 физических и юридических лиц, включая граждан США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e.
В сентябре министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex.
На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что в Москву направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело открыто по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем, «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность».