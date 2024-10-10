Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
ВТБ разрешили сделки по акциям банка с инвесторами из недружественных стран
ВТБ разрешили сделки по акциями банка с инвесторами из недружественных стран
ВТБ разрешено совершать сделки с акциями банка, которыми владеют инвесторы из недружественных стран, сообщается в распоряжении президента России Владимира Путина.
«Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала», – сообщает ТАСС.
Документ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что ВТБ «и лица, находящиеся под его контролем», могут осуществлять сделки, которые ведут к «установлению, изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц».
Разрешение дано в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от августа 2022 года, передает РИА «Новости».
Напомним, ВТБ в июне продал часть заблокированных из-за санкций активов другому российскому банку, также находящемуся под санкциями, получив прибыль 16 млрд рублей. Весной суд арестовал активы JPMorgan в России по иску ВТБ.