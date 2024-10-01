У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Генсек НАТО признал продвижение российских войск
Генсек НАТО Рютте назвал ситуацию на украинском поле боя сложной и признал успехи ВС России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на своей первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе заявил о сложной ситуации на украинском фронте и отметил, что российские войска добились ограниченного продвижения.
По его словам, российские войска добились продвижения на фронте, передает ТАСС.
При этом касательно перспектив ВСУ Рютте уклонился от прямого ответа, подчеркнув, что ситуация остается напряженной и требующей пристального внимания со стороны участников альянса.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль большую часть Угледара.