Генсек НАТО признал продвижение российских войск

Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к боевым задачам

Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к охране важных объектов инфраструктуры

Tекст: Вера Басилая

В видеосообщении в Telegram-канале Гладков подчеркнул значимость этого шага для безопасности региона. Губернатор сообщил что бойцы батальона прошли подготовку под руководством опытных инструкторов, что обеспечивает их высокий профессиональный уровень.

Гладков особо отметил, что известные люди Белгородской области присоединяются к батальону. В качестве примера он привел Сергея Попова, депутата областной думы и замполита Валуйского батальона самообороны, который подписал контракт с «Барс-Белгород». Губернатор уверен, что пример Попова вдохновит многих мужчин региона на участие в батальоне.

После нападения ВСУ на Курскую область в стране растет число граждан, желающих заключить контракт с Минобороны и защищать родину. В связи с этим в трех областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск», чья основная задача – содействие оперативным штабам губернаторов в контексте контртеррористической операции (КТО). Они будут выполнять задачи по охране и обороне объектов инфраструктуры, борьбе с беспилотными летательными аппаратами, эвакуации населения и поддержанию общественного порядка в составе ВС России.

Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.