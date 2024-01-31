Замгенпрокурора сообщил о происках противника на Дальнем Востоке

Замгенпрокурора отметил попытки врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Дальнем Востоке наблюдаются отдельные инциденты, свидетельствующие о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию, а именно случаи шпионажа, госизмены, диверсии и дискредитации ВС России, передает РИА «Новости».

Демешин также заявил об изменниках Родины, которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну и таких фактов, по его словам, стало больше, в том числе и в Приморье, при этом правоохранительные органы пресекли все такие попытки.

Демешин добавил, что в 2023 году на Дальнем Востоке выявили 30 случаев дискредитации ВС России.

Ранее сотрудники УФСБ в Приморье пресекли деятельность местного жителя, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.