Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.0 комментариев
Замгенпрокурора сообщил о происках противника на Дальнем Востоке
Замгенпрокурора отметил попытки врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке отмечаются попытки противника «расшатать ситуацию», сообщил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья.
По его словам, на Дальнем Востоке наблюдаются отдельные инциденты, свидетельствующие о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию, а именно случаи шпионажа, госизмены, диверсии и дискредитации ВС России, передает РИА «Новости».
Демешин также заявил об изменниках Родины, которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну и таких фактов, по его словам, стало больше, в том числе и в Приморье, при этом правоохранительные органы пресекли все такие попытки.
Демешин добавил, что в 2023 году на Дальнем Востоке выявили 30 случаев дискредитации ВС России.
Ранее сотрудники УФСБ в Приморье пресекли деятельность местного жителя, обвиняемого в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.