Владельца бренда «Олейна» Ванецяна отпустили после задержания

Tекст: Алексей Дегтярев

Ванецян находится на свободе, заявили защитники бизнесмена в соцсетях, передает ТАСС.

Информацию о его освобождении также подтвердил собеседник агентства.

Адвокаты отметили, что Ванецян не был в Армении с середины сентября 2021 года, он ведет предпринимательскую деятельность в нескольких странах, в том числе в России.

Юристы пояснили, что обвинения в постановлении прокурора от 1 ноября 2023 года касаются отмывания денег, но это «лишь версия прокуратуры и следственного органа».

По их словам, решение о заочном аресте бизнесмена приняли в Армении со множеством нарушений, его обжаловали в Кассационном суде, пока оно не вступило в силу.

Ранее сообщалось об аресте в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна.