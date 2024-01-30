Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.16 комментариев
Владельца бренда «Олейна» Ванецяна отпустили после задержания
Собственника производящей масло «Олейна» в России компании Карена Ванецяна отпустили на свободу после задержания, сообщили адвокаты предпринимателя.
Ванецян находится на свободе, заявили защитники бизнесмена в соцсетях, передает ТАСС.
Информацию о его освобождении также подтвердил собеседник агентства.
Адвокаты отметили, что Ванецян не был в Армении с середины сентября 2021 года, он ведет предпринимательскую деятельность в нескольких странах, в том числе в России.
Юристы пояснили, что обвинения в постановлении прокурора от 1 ноября 2023 года касаются отмывания денег, но это «лишь версия прокуратуры и следственного органа».
По их словам, решение о заочном аресте бизнесмена приняли в Армении со множеством нарушений, его обжаловали в Кассационном суде, пока оно не вступило в силу.
Ранее сообщалось об аресте в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна.