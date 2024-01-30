Залужный на фоне слухов об отставке опубликовал селфи с начальником Генштаба ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Залужный опубликовал в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию с генерал-лейтенантом Шапталой. Оба военачальника запечатлены в кофтах с надписью «Army Ukraine» («Украинская армия»).

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опровергал сообщения о том, что глава государства уволил Залужного.

После этого Зеленский публиковал вечернее обращение, в котором никак не комментировал новости об отставке Залужного.

Напомним, бывший депутат Рады Борислав Береза сообщал о снятии с должности Залужного. Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко также заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.