Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.16 комментариев
Залужный на фоне слухов об отставке опубликовал селфи с начальником Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о своей отставке опубликовал в социальных сетях совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.
Залужный опубликовал в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию с генерал-лейтенантом Шапталой. Оба военачальника запечатлены в кофтах с надписью «Army Ukraine» («Украинская армия»).
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опровергал сообщения о том, что глава государства уволил Залужного.
После этого Зеленский публиковал вечернее обращение, в котором никак не комментировал новости об отставке Залужного.
Напомним, бывший депутат Рады Борислав Береза сообщал о снятии с должности Залужного. Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко также заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ