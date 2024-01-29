Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»
Шведские артисты призвали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»
Более 1 тыс. артистов из Швеции призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Израиль из-за вооруженного конфликта в секторе Газа от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024».
Как указали 1005 артистов в обращении, опубликованном в Aftonbladet, если Израиль будет участвовать, это демонстрирует двойную мораль, которая подрывает доверие к организации. Поэтому, по мнению артистов, EBU необходимо отстранить Израиль от участия в песенном конкурсе «Евровидение» 2024 года, который пройдет в шведском городе Мальме, передает РИА «Новости».
Они ожидают, что и шведский телеканал SVT, который станет основным вещателем конкурса, будет «последовательным в своем подходе» и «прекратит двойную мораль». После текста статьи приложен список артистов, которые подписались под призывом.
Телеканал SVT в ответ на статью лишь указал на то, что список участников утверждает Европейский вещательный союз.
Ранее сообщалось, что более 1,4 тыс. представителей музыкальной индустрии Финляндии потребовали запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» из-за ситуации с Палестиной.