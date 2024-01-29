В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»

Шведские артисты призвали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали 1005 артистов в обращении, опубликованном в Aftonbladet, если Израиль будет участвовать, это демонстрирует двойную мораль, которая подрывает доверие к организации. Поэтому, по мнению артистов, EBU необходимо отстранить Израиль от участия в песенном конкурсе «Евровидение» 2024 года, который пройдет в шведском городе Мальме, передает РИА «Новости».

Они ожидают, что и шведский телеканал SVT, который станет основным вещателем конкурса, будет «последовательным в своем подходе» и «прекратит двойную мораль». После текста статьи приложен список артистов, которые подписались под призывом.

Телеканал SVT в ответ на статью лишь указал на то, что список участников утверждает Европейский вещательный союз.

Ранее сообщалось, что более 1,4 тыс. представителей музыкальной индустрии Финляндии потребовали запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» из-за ситуации с Палестиной.