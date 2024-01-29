Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.8 комментариев
Названа доля прошедших подготовку за границей украинских военных
Украинский генерал сообщил, что 20% военных ВСУ прошли подготовку за границей
Каждый пятый военнослужащий ВСУ прошел подготовку в зарубежных странах, сообщил командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.
По его словам, 20% украинских военных было подготовлено за границей, передает ТАСС. Николюк также отметил, что средний возраст попадающих в ряды ВСУ украинцев растет и это создает определенные трудности подготовки.
Ранее украинские ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных.