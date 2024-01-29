Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.5 комментариев
Налоговая начала штрафовать за получение платежей за аренду на иностранные счета
Ведомости: Налоговая начала штрафовать за получение платежей за аренду на иностранные счета
Федеральная налоговая служба считает незаконными переводы, полученные владельцами зарубежной недвижимости в качестве платы за аренду на иностранные счета, говорится в постановлении столичного управления ФНС о назначении административного наказания.
В документе, который находится в распоряжении у «Ведомостей», говорится, что резидент России, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, заключил договоры аренды этих помещений с немецкими компаниями и получал платежи по аренде на иностранный счет.
ФНС сочла деятельность гражданина предпринимательской, а валютные операции незаконными, поскольку платежи приходили не в российский банк. Штраф гражданину составил 30% от всей суммы операций.
Россиянин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, поэтому он является юрлицом. В связи с этим на него не распространяются положения ч. 5.2 ст. 12 закона № 173-ФЗ, разрешающие физлицам получать от нерезидентов денежные средства без ограничений.
По российским законам юрлица должны проводить валютные операции через российские банки. Это ограничение не распространяется на расчеты российских юридических лиц с иностранными физлицами в рублях по договорам розничной купли-продажи товаров, в порядке компенсации суммы НДС, а также расчеты при оказании физлицам-нерезидентам на территории России транспортных, гостиничных и других услуг.