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    Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России
    Американские СМИ: Украина из-за США упустила возможность быстрой победы
    В отношении ЕС к США увидели переломный момент
    Краснокнижного тигра убили и расчленили в Приморье
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Зеленский назвал численность армии Украины
    Стало известно о смене премьер-министра Грузии
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    11 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 14:15 • Новости дня

    Самолет «Сибири» из Омска приземлился в Москве с неисправным двигателем

    Самолет авиакомпании «Сибирь» из Омска приземлился в Москве с неисправным двигателем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту неисправности одного из двигателей самолета A-320, совершавшего перелет Омск – Москва и приземлившегося в Домодедово, сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в ведомстве, в понедельник около 8.00 местного времени в ходе выполнения рейса по маршруту Омск – Москва «Аэробус 320» авиакомпании «Сибирь» сел в международном аэропорту Домодедово имени Ломоносова с технической неисправностью одного из двигателей, передает ТАСС.

    В прокуратуре уточнили, что на борту находилось свыше 170 человек, посадка прошла благополучно, сейчас самолет отстранен от дальнейшего выполнения рейсов. Прокуратура ведет проверку и следит за соблюдением прав пассажиров при замене судна в расписании полетов.

    Ранее самолет «Победы» рейса Москва – Кемерово аварийно сел в Новосибирске.

    28 января 2024, 16:30 • Новости дня
    На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань
    На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань
    @ Артур Лебедев/РИА Новости

    Указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях России» нашел позитивный отклик в среде казахских националистов. На портале Abai.kz (доступ ограничен в России) задались вопросом, сможет ли Казахстан в будущем издать такой же указ по ранее потерянной «процветающей земле».

    На портале Abai.kz в тексте сделан намек на якобы смелость украинцев, в тексте публикации задается вопрос о том, появится ли подобный указ в самом Казахстане. Авторы статьи задаются вопросом, «посмеет или нет народ алаша, некогда потерявший процветающую землю, издать такой «указ».

    Алаша – одно из основных племенных подразделений казахов Младшего жуза, в начале ХХ века появилось движение «Алаш». Существуют разные мнения историков об этом племени. Некоторые считают алашевцев основателями государственности и борцами с советской властью.

    «Периодически дебатируется тема якобы исконных земель между казахстанской и российской общественностью. Но политическое руководство обеих стран и адекватная часть населения исходит из тех границ, которые определены межгосударственными соглашениями», – подчеркивает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    На прошлой неделе Астана резко отреагировала на слова российской телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки о том, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне».

    В ответ местные СМИ со ссылкой на слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова сообщили о том, что страна ведет список иностранцев, отзывающихся в негативном ключе о республике, и таким людям впоследствии закрывают въезд в страну.

    На этом фоне некоторые эксперты считают, что у казахского национализма есть политические перспективы в стране, и это может привести к массе негативных последствий.

    «Если сегодня в Казахстане говорят, что «давайте нам в первую очередь Оренбург и Астрахань», то завтра они скажут: «Алтай тоже наш» ... К этой повестке дня нужно относиться максимально щепетильно. На постсоветском пространстве работает огромное количество СМИ, которые запускают темы о том, что одна часть России – это украинская территория, а другая – казахстанская. А потом кто-нибудь вспомнит, что киргизы пришли из Хакасии, и захотят получить всю Южную Сибирь», – рассуждает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    Лепехин предупредил о «больших перспективах» казахстанского национализма. «В Казахстане есть мощная идеологическая база, которая использует мифологию Золотой Орды. Идеологи пишут книги об этом и говорят, что без Орды Россия не состоялась бы... Но есть и примитивные националисты, которые не владеют концепциями и гонят русофобскую волну, чуждые русофобские дискурсы. Нам за этим, конечно, надо очень внимательно следить», – отметил эксперт.

    Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил директора ТНТ, телеведущую Тину Канделаки посетить республику после ее слов о том, что в стране «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях.

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    29 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

    Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы занимались созданием дальнобойного вооружения, но разработка пресеклась после российского ракетного удара, который произошел 29 декабря, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

    По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

    Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.

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    29 января 2024, 01:11 • Новости дня
    Захарова ответила на жалобы участников «голой вечеринки» Ивлеевой

    Захарова: Организаторы «голой вечеринки» Ивлеевой сами привлекли к себе внимание

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Создатели «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» сами приглашали представителей прессы и давали интервью, там присутствовали и телеканалы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления о «приватном» характере мероприятия.

    На фото и видео «четко видно», что организаторы сами пригласили СМИ, там есть камеры телеканалов с официальными лицензиями, указала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее слова, «без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы».

    Дипломат отметила, что ее впечатлили публикации на тему «приватного» характера вечеринки, и про то, что кадры с нее «слиты в сеть», а само «закрытое мероприятие» просочилось в интернет, «поневоле» став достоянием общественности.

    «Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости, Господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?», – задала риторический вопрос Захарова.

    Организаторы, судя по составу присутствовавших медиа, «очень хотели», чтобы о них говорила массовая аудитория, заключила она.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

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    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    28 января 2024, 19:40 • Новости дня
    В Иордании погибли трое военных США, десятки ранены

    При атаке на базу США в Иордании погибли три американских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли три американских военных, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

    Кроме того, как минимум 20 американских военнослужащих получили ранения. База США, о которой идет речь, находится недалеко от границы с Сирией.

    Источники CNN рассказали, что дрон, атаковавший базу, был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками, вероятнее всего он прилетел из Сирии.

    Центральное командование США также подтвердило гибель троих военнослужащих, но уточнило, что ранены были 25 солдат.

    Атаку прокомментировал президент США Джо Байден. Ответственность за нападение, по его словам, несут поддерживаемые Ираном группировки боевиков в Сирии и Ираке, передает РИА «Новости».

    Глава государства подтвердил, что жертвами атаки стали трое военнослужащих США. Байден подчеркнул, что США продолжат исполнять «обязательства по борьбе с терроризмом», также он пообещал привлечь всех виновных к ответственности в надлежащее время и надлежащим способом.

    Ранее движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью БПЛА две базы США в Сирии.

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    28 января 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперты: Французская постколониальная империя в Африке потерпела крах
    Эксперты: Французская постколониальная империя в Африке потерпела крах
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Заключительный этап краха постколониальной империи Парижа в Африке можно считать открытым, полагает экономист Антон Любич, комментируя выход Буркина-Фасо, Мали и Нигер из ЭКОВАС.

    В своем Telegram-канале он написал, что «заключительный этап краха французской постколониальной африканской империи можно считать открытым».

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале напомнил, что сообщество «прошлым летом очень громко било себя в грудь, обещая силой восстановить демократию в Нигере, но как-то скисло».

    Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram-канале отметил, что в августе Франция обещала ЭКОВАСу поддержку «в святом деле унасекомливания Нигера». «Так что еще вопрос, кто сдулся первым – африканцы или Макрон», – уточнил он.

    Как добавил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, распад французской неоколониальной империи продолжаются. Попытки Франции «нагадить» России в Армении и на Украине эти процессы остановить уже не смогут.

    Исследователь Института Африки РАН Никита Панин считает, выход Нигера, Мали, Буркина-Фасо из ЭКОВАС «можно назвать событием скорее ожидаемым, чем внезапным». В своем Telegram-канале он указал, что в согласно уставу ЭКОВАС, выход возможен только спустя год после официального уведомления о намерении покинуть сообщество, а в течение этого года государство обязано следовать всем внутренним установлениям ЭКОВАС, который наложил «разноплановые санкции на своих членов».

    «Ну и последнее: конечно, это не только удар по Франции, о чем сейчас пишут многие. Если речь об ЭКОВАС, то это, конечно, проблема для региональных амбиций Нигерии. Именно эта страна была в свое время идейным вдохновителем этого формата, и именно Нигерия сейчас председательствует в ЭКОВАС. Получается, региональный лидер, коим себя считает Нигерия, не смог эффективно модерировать процессы у себя в субрегионе и тем самым не допустить такого раскола», – заключил он.

    Напомним, в воскресенье Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), назвав сообщество угрозой для стран-участниц.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как французский лидер Эммануэль Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников. События в Африке заставили Францию частично пересмотреть свою стратегию, и теперь Макрон пытается закрепиться в ряде других регионов.

    После военного переворота в Нигере многолетнее сотрудничество этой африканской страны и Франции в области добычи урана оказалось под угрозой. Франция также угрожала интервенцией со стороны членов регионального блока ЭКОВАС.

    В итоге Франции пришлось частично приостановить добычу урана в Африке под тем предлогом, что против Нигера были введены санкции, затрагивающие логистику.

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    28 января 2024, 15:37 • Новости дня
    Фарион назвала Львов «городом русскоязычных диверсантов»

    Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом русскоязычных диверсантов»

    Фарион назвала Львов «городом русскоязычных диверсантов»
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион возмутилась большому количеству русскоговорящих жителей Львова.

    По ее словам, Львов «превратился в город диверсантов», поскольку она слышит на улицах города русский язык. «Откуда я знаю, что это не москаль», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

    Она также в очередной раз заявила, что, на ее взгляд, на Украине в принципе не может существовать русскоговорящего населения. В этом вопросе она ссылается на решение конституционного суда, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    «Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я должна отличить москаля от русскоязычного – у нас нет категории юридической «русскоговорящее население», это решение конституционного суда», – пояснила она.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

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    28 января 2024, 21:26 • Новости дня
    Американист сообщил о более чем 150 ударах по американским военным базам

    Американист Дудаков: США не могут усилить безопасность своих объектов на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Республиканцы обрушились на президента США Джо Байдена после первой подтвержденной Пентагоном гибели солдат на ближневосточных базах, сообщил американист Малек Дудаков, насчитав порядка 150 ударов по американским базам. Ранее стало известно, что в Иордании погибли трое военных США, десятки ранены.

    В своем Telegram-канале Дудаков сообщил, что «команда Байдена очень вяло реагирует на более чем 150 ударов по американским базам – будучи не способной ни договориться с Ираном, ни как-то усилить безопасность своих военных объектов». При этом эксперт не уточнил, за какой период времени они были нанесены эти удары.

    Дудаков указал на то, что многие вспомнили «пророческие» слова экс-президента Дональда Трампа, когда он предсказал катастрофические последствия для США из-за начала войны в Газе и эскалации на Ближнем Востоке, а «американские базы превратились в учебные мишени для атак проиранских прокси-сил».

    Он отметил, что проиранским силам удается перегружать системы Patriot. Кроме того, базы США находятся во все более враждебном окружении, а Ирак не только отказывается помогать войскам США, но и требует их убрать со своей территории.

    «61% американцев нынче рассматривают вторжение в Ирак как ошибку. А 57% склоняются к изоляционизму – и прекращению бесконечных войн. Так что рано или поздно США придется уходить из Сирии и Ирака», – заключил он.

    Напомним, в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли три американских военных, еще 25 получили ранения.

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    28 января 2024, 17:07 • Новости дня
    New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для палестинского движения ХАМАС, поскольку члены группировки получают взрывчатку в основном из неразорвавшихся израильских снарядов, сообщила газета New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников.

    Кроме того, ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз, передает РИА «Новости».

    При этом бывший замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств Майкл Кардаш утверждает, что главным источником взрывчатки для ХАМАС остаются неразорвавшиеся снаряды израильской армии. Издание отмечает, что число неразорвавшихся снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

    Коментарии (9)
    28 января 2024, 15:54 • Новости дня
    Захарова высмеяла данные о попытке «российского» коптера сорвать коронацию Карла III

    Захарова высмеяла статью The Telegraph о «российском» беспилотнике на коронации Карла III

    Захарова высмеяла данные о попытке «российского» коптера сорвать коронацию Карла III
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «русофобией месяца» статью таблоида The Telegraph о «российском» беспилотнике на церемонии коронации Карла III.

    Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, таблоид The Telegraph поведал претендующую на приз «Русофобия месяца» душераздирающую историю, опубликовав статью о том, как российское посольство в Лондоне якобы чуть не сорвало коронацию Карла III в мае 2023 года. Захарова добавила, что во время сакральной церемонии над Букингемским дворцом барражировал неопознанный беспилотник.

    По ее словам, полиция сразу стала подозревать посольство России, а через некоторое время выяснилось, что беспилотник запустил некий Валид Марай, 36 лет, гражданин США. Захарова отметила, что на ее взгляд, если бы версия с российским посольством возобладала, дело закончилось бы высылкой дипломатов, а так Валид Марай отделался штрафом в 5 тыс. фунтов.

    Ранее Захарова отметила, что заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, является «абсолютно безумным и оторванным от реалий».

    Коментарии (17)
    29 января 2024, 00:58 • Новости дня
    В Турции среди задержанных по делу о нападении на церковь в Стамбуле есть россиянин

    В Турции по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в понедельник.

    Министр пояснил, что двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации, предположительно, это члены «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим), передает РИА «Новости».

    До этого глава МВД страны сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого.

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    28 января 2024, 22:22 • Новости дня
    В Белоруссии анонсировали производство двух российско-белорусских самолетов к 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К 2026 году планируется произвести первые два российско-белорусских самолета, заявил белоруский вице-премьер Петр Пархомчик.

    В 2023 году белорусские и российские предприятия подписали соглашение по 19-местному двухмоторному самолету, его разрабатывают совместно, сказал Пархомчик в эфире «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к 2026 году рассчитано производство двух первых самолетов. На данный момент уже есть «твердый заказ» на их производство. Минимальное число таких воздушных судов, которые нужно произвести до 2030 года – 85-100 штук.

    Опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Бизнес-план утвержден, на авиазаводе в Барановичах в Белоруссии предстоит построить 20 тыс. квадратных метров дополнительных производственных площадей и закупить около 100 единиц сложного оборудования.

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