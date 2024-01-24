Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.3 комментария
Медведев назвал катастрофу Ил-76 результатом внутриполитической борьбы в Киеве
Авиакатастрофа Ил-76 в Белгородской области является следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также отдал дань памяти российским летчикам, перевозившим украинских военнопленных, и назвал их героями. «Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», – написал зампредседателя Совбеза России.
Ранее Медведев заявлял, что существование Украины смертельно опасно для украинцев.