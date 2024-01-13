Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.9 комментариев
В Вашингтоне начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа
Рядом с Белым домом начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа
В центре американской столицы началась акция в поддержку палестинского народа, она проходит в нескольких кварталах от Белого дома, в манифестации участвуют несколько тысяч человек.
Представитель American Muslims for Palestine («Американские мусульмане за Палестину») сообщил ТАСС, что организаторы рассчитывают увидеть до 25 тыс. человек.
Демонстранты скандируют призывы «положить конец геноциду в Газе» и призывают перестать финансировать «апартеид со стороны Израиля».
Израильские власти, по их мнению, должны быть призваны к ответу за преступления «против человечности» в секторе Газа. В манифестации участвуют американские граждане со многих штатов, включая Висконсин, Миннесоту, Техас и Флориду.
Правоохранители перекрыли все четыре улицы, которые подходят к площади, на месте присутствуют десятки нарядов. После акции протеста участники планируют выйти к Белому дому.