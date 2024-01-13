В Вашингтоне начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа

Рядом с Белым домом начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа

Tекст: Алексей Дегтярев

Представитель American Muslims for Palestine («Американские мусульмане за Палестину») сообщил ТАСС, что организаторы рассчитывают увидеть до 25 тыс. человек.

Демонстранты скандируют призывы «положить конец геноциду в Газе» и призывают перестать финансировать «апартеид со стороны Израиля».

Израильские власти, по их мнению, должны быть призваны к ответу за преступления «против человечности» в секторе Газа. В манифестации участвуют американские граждане со многих штатов, включая Висконсин, Миннесоту, Техас и Флориду.

Правоохранители перекрыли все четыре улицы, которые подходят к площади, на месте присутствуют десятки нарядов. После акции протеста участники планируют выйти к Белому дому.