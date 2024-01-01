Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгорода

Путин: Враг России не Украина, а Запад

Tекст: Дмитрий Зубарев

На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

«Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

«Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.