Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.14 комментариев
Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк
МИД выступил с заявлением в связи с очередной террористической атакой киевского режима на российский город Донецк, в котором пообещал, что все виновные в теракте понесут неотвратимое наказание.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.
В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.
В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.
Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.
«Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.