  • Новость часаЧисло погибших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 25 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2023 год стал худшим для доллара
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    22 комментария
    1 января 2024, 17:56

    Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД выступил с заявлением в связи с очередной террористической атакой киевского режима на российский город Донецк, в котором пообещал, что все виновные в теракте понесут неотвратимое наказание.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.

    В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.

    В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.

    Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.

    «Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.

    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (31)
    31 декабря 2023, 15:07
    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

    Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российский Генштаб располагает расширенным списком целей на Украине. И когда противник совершает какие-то бесчинства вроде террористической атаки на Белгород, Россия может оперативно нанести ответный удар, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    «Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

    «В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

    «Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (50)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (102)
    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (75)
    30 декабря 2023, 18:11
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.

    По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».

    Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».

    Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.

    Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.

    Коментарии (57)
    31 декабря 2023, 22:33
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

    Коментарии (24)
    1 января 2024, 10:19
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении

    Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию

    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    @ Christophe Ena/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1.

    По его словам, в июне, когда должны состояться выборы в Европарламент, избирателям надо будет сделать выбор между тем, чтобы «остановить Россию, поддержав Украину» или «уступить авторитарным силам», передает РИА «Новости».

    Отмеитм, что французы резко раскритиковали обращение Макрона. Так, в комментариях в Le Figaro они призвали меньше слушать США и выступать за мир на Украине, а не провоцировать Россию. Они также назвали Макрона худшим президентом в истории страны.

    Ранее Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (43)
    31 декабря 2023, 12:12
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    @ Yevhen Titov/REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

    В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (91)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    1 января 2024, 11:52
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала

    Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала

    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рэпер Аким Апачев с певицей Дарьей Фрей на Первом канале в эфире «Новогодней ночи» исполнил композицию «Пливе кача», что в переводе с украинского на русский значит «плывет утка».

    В песне есть строчки «это мой дом, мой Крым, моя земля», передает телеканал «360».

    Лирический герой песни осуждающе относится к действиям украинских военных.

    Отметим, что в эфире Первого канале должна была прозвучать новая совместная песня Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского, однако в эфир ее так и не выпустили, так как поп-короля убрали из телепрограммы Нового года.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах.

    Коментарии (68)
    1 января 2024, 10:35
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором: выполнение гражданского долга или статус беженца

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

    По словам Зеленского, однажды каждому гражданину Украины нужно будет задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», передает RT.

    Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения.

    Коментарии (45)
    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

    Коментарии (57)
    30 декабря 2023, 21:40
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.

    Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».

    Там добавили, что такие нападения следует осудить.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (37)
    31 декабря 2023, 09:45
    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

    Рогов: Заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на фронте все грустно

    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, громким провокационным заявлением и осознанием провала на фронте.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина на наивысшем уровне выдвинет России «ультимативные требования», которые российская сторона якобы примет.

    По словам Рогова, провокационное заявление стало следствием бессильной злобы, Подоляк понимает, что для ВСУ на фронтах все складывается грустно, поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот, передает РИА «Новости».

    Подоляк же озвучивает то, что в уста ему вкладывают западные спецслужбы, стремясь выиграть время и затянуть как можно большее жителей постукраинского пространства подконтрольного режиму Зеленского в «мясорубку».

    Рогов заверил, что переговоров не будет, поскольку их вести просто не с кем: Зеленский, Ермак и «прочие Подоляки» – «недоговороспособные люди и военные преступники», а вести переговоры с террористами нельзя.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России заявила, что российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу.

    Коментарии (11)
    Главное
    Путин вручил бойцам СВО необычные награды
    Аксенов назвал Украину оккупированной территорией УССР
    Российский дрон уничтожил музей Шухевича во Львове
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    В Польше заявили о провале экономической войны против России
    Украинцев начали мобилизовывать с горнолыжных курортов
    Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

    2023 год стал худшим для доллара

    Прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Почему доллар растерял свои позиции к концу года, какое будущее его ждет, и кому везет больше, чем американской валюте? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР

    Ровно 80 лет назад, в ночь на 1 января, впервые на всю страну прозвучал новый гимн, чья мелодия продолжает олицетворять Россию и сегодня. История его создания была непростой. Гимн родился во время Великой Отечественной, став не только показателем смены внутренней политики Советского Союза, но и оружием, позволившим победить в войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............