ЦИК: В списке возможных кандидатов на выборах президента России находятся 11 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В воскресенье в 18.00 мск ЦИК завершает прием документов на участие в выборах главы государства от партийных кандидатов. Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18.00 мск 27 декабря.

По словам Булаева, в списке возможных кандидатов 11 фамилий, из них двое уже подали сегодня документы на регистрацию, передает ТАСС. По его словам, остальные оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента, – до данного этапа не дошли.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека.