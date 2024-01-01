Президент Чехии в новогоднем обращении призвал к принятию евро в стране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он напомнил, что при вступлении в ЕС в 2004 году страна «добровольно приняла обязательство» перейти к расчетам в евро, по его мнению, как раз сейчас пришло время сделать шаги к реализации обязательства, передает ТАСС.

Президент также заметил, что Чехия в наступившем году выполнит обязательство и перед НАТО, повысив расходы на оборону до 2% ВВП. Он назвал непопулярные у населения жесткие меры по экономии средств госбюджета, вступающие в силу по инициативе правительства республики, необходимыми.

Говоря же о стрельбе, устроенной 21 декабря 2023 года на философском факультете университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, Павел призвал преодолеть в обществе страх.

Ранее глава полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что в результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли 14 человек, 25 ранены, десять находились в тяжелом состоянии.