Анонсировано вступление в силу новых правил сдачи на права

В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на права

Tекст: Дмитрий Зубарев

В конце прошлого года Министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент МВД по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

Согласно документу, сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права считается проваленным, увеличат с пяти до семи; граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за «пьяную» езду, не смогут сдать экзамен на права в других водительских категориях до истечения срока наказания; если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, то его перенесут до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения; военнообязанные граждане, не явившиеся в военкомат по повестке, также не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение, передает РИА «Новости».

Напомним, 23 декабря сообщалось, что новые правила сдачи экзаменов на выдачу водительских прав утвердили в России, они вступят в силу с 1 апреля следующего года.