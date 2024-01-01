Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.14 комментариев
Анонсировано вступление в силу новых правил сдачи на права
В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на права
В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права.
В конце прошлого года Министерство внутренних дел разработало проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент МВД по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».
Согласно документу, сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права считается проваленным, увеличат с пяти до семи; граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за «пьяную» езду, не смогут сдать экзамен на права в других водительских категориях до истечения срока наказания; если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, то его перенесут до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения; военнообязанные граждане, не явившиеся в военкомат по повестке, также не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение, передает РИА «Новости».
Напомним, 23 декабря сообщалось, что новые правила сдачи экзаменов на выдачу водительских прав утвердили в России, они вступят в силу с 1 апреля следующего года.