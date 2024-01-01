Появилось новое предсказание Жириновского на 2024 год

Появилось новое предсказание Жириновского о США на 2024 год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает телеканал «360», согласно предсказанию Жириноского, выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет и самой Америки.

Также Жириновский говорил, что международную повестку перечеркнут связанные с Ираном события. По его словам, про Украину все позабудут, так как самые страшные события развернутся в Иране.

Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в феврале 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.